Caroline Fourest, Le Vertige MeToo

« Nous vivons une nouvelle révolution sexuelle. Après la libération, voici venu le temps du respect. Sept ans après MeToo, pas jour sans que l’arène publique ne soit secouée par des révélations qui rencontrent enfin l’écoute. Revers de la médaille, des hommes et quelques femmes sont mis dans le même sac MeToo pour des accusations très différentes, allant de graves agressions sexuelles à des malentendus sexistes. Il y a ceux qu’on soupçonne d’avoir employé la force ou exercé leur emprise, et parfois de simples éconduits, à qui l’on reproche une maladresse isolée. Il y a les prédateurs que plusieurs dénoncent, et ceux qu’une seule femme accuse. Il y a les relaxés faute de preuves, et les blanchis qui vivent toujours à l’ombre du doute… Dans cette liste, beaucoup de coupables, enfin exposés, et quelques innocents, brûlés vifs sur le bûcher médiatique. La honte a changé de camp, mais la meute aussi. Et sa guillotine est à géométrie variable, selon qui accuse et la notoriété de l’accusé.

Comment reconnaître le faux MeToo du vrai ? Faut-il se fier uniquement à la presse ou attendre la justice ? Croire l’accusation sur parole ou respecter la présomption d’innocence ? Bannir à vie ou préférer une riposte graduée ? Ce livre a pour but de retrouver un équilibre, féministe et juste, après le vertige. »



C. F.



Du Mouvement de libération des femmes à l’après MeToo, de l’affaire Weinstein aux mille autres secouant le cinéma et les médias, jusqu’à son intime expérience, Caroline Fourest dissèque les ombres et lumières d’un séisme qui a changé nos vies. Un éclairage indispensable pour ne pas transformer une révolution en terreur, et garder le cap : celui de la lutte contre les abus de pouvoir. Cinquante nuances en zone grise. Pour sauver MeToo de ses excès

Lire les premières pages…