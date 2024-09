Non-violence en Fantasy / Non-Violence in Fantasy (en ligne)

(English version below)

Les 7 et 8 février 2025, l'association les Têtes Imaginaires, éditrice de la revue Fantasy Art and Studies, organisera une nouvelle journée d’études en ligne sur le thème de la non-violence.

Dans le monde de la fantasy, la violence éclate souvent dans les batailles épiques et les conflits intérieurs des protagonistes pour en accroître l’intensité : menaces, manipulations, oppressions, magie noire, viols, combats, torture et assassinats servent ainsi de catalyseurs pour maintenir la tension narrative, complexifier les personnages et explorer le côté obscur de la nature humaine.

Pourtant, la non-violence semble relever ce défi avec autant de force. En effet, de nombreux héros, guidés par leur compassion, leur sagesse ou leur intégrité morale, choisissent la non-violence pour lutter contre l’injustice, le mal-être intérieur ou le Mal. Que l’on pense à Hermione Granger dans Harry Potter (1997-2007) de J. K. Rowling, qui excelle dans la magie protective et parvient à défendre ses amis sans tomber dans la violence ; à Samwell Tarly, le membre érudit de la Garde de nuit dans Le Trône de fer (1996-) de George R. R. Martin, qui affiche une aversion pour la violence et se sert de son intelligence au lieu de ses armes. Si le choix de la non-violence témoigne de la supériorité intellectuelle et morale des protagonistes, il transforme aussi entièrement la nature du pouvoir qui est souvent faussement réduit à la seule force physique. Dans cette mesure, armer le héros en fantasy avec un arsenal d’alternatives non-violentes, c’est révéler le potentiel qui sommeille en lui – souvent malgré ses faiblesses physiques –, et lui conférer davantage de profondeur psychologique. Ainsi, le mage Ged dans le cycle de Terremer (1964-2018) d’Ursula K. Le Guin, reconnaît au fil de ses aventures que la vraie puissance réside dans la compréhension et l’harmonie avec le monde, plutôt que dans l’utilisation de la magie à des fins destructrices : il se rend compte que l’Ombre qui le poursuit a toujours fait partie de son esprit.

Pour d’autres personnages, le refus de la violence permet de s’affirmer contre le destin de guerrier tout tracé : dans La Roue du Temps (1990-) de Robert Jordan, Perrin Aybara retient sa force exceptionnelle et ses instincts bestiaux pour être un homme de paix. Il incarne dès lors ce déchirement intérieur du héros qui, malgré ses grands pouvoirs, veut se réinventer, à travers la non-violence, comme quelqu’un de moralement meilleur. Attitude, philosophie et conception de vie, la non-violence cristallise le caractère du héros et participe paradoxalement à sa vaillance. Il en va de même pour le Hobbit Frodo qui doit détruire l’Anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux (1954-1955) de J. R. R. Tolkien : en effet, la bonté innée du petit héros le confronte à un dilemme – rester à tout prix fidèle à ses principes moraux, ou utiliser la violence au nom du Bien ? Ce tiraillement, propre au héros de fantasy qui choisit la non-violence, apparaît dès lors comme une épreuve, voire un rite d’initiation : en arrivant à concilier ses valeurs avec les exigences de la guerre et les devoirs moraux, le héros non-violent fait preuve de grandeur (d’âme). Le message de paix est également véhiculé dans le cinéma d’animation de Hayao Miyazaki : dans Princesse Mononoké (1997), le protagoniste masculin, Ashitaka, doit poser un regard sans violence et sans haine sur le monde s’il veut être délivré de la malédiction qui le ronge.

Parfois, le héros de fantasy ne peut (plus) se contenter d’échanges stratégiques, de son intelligence, de sa miséricorde ou d’une protection non-violente : ainsi, Aslan, le lion des Chroniques de Narnia (1950-1956) de C. S. Lewis, offre sa propre vie en échange de celle d’Edmund pour vaincre la Sorcière blanche sans engager de bataille. Il démontre ce faisant que le sacrifice reste l’ultime arme contre le Mal. D’ailleurs, dans Le Sorceleur (2019-) d’Andrzej Sapkowski, le héros Geralt tente pendant un temps de raccrocher son épée et de ne plus recourir à la violence comme moyen d’action ; mais il est rappelé au combat par un pogrom qui lui coûte la vie…

Les propositions peuvent explorer la non-violence dans les œuvres de fantasy sous différents angles (cinématographique, narratologique, mais aussi culturel, sociologique, etc). Elles peuvent étudier des cas spécifiques, ou alors porter sur des analyses globales et/ou comparatives. Elles prendront en compte la question de la non-violence en Fantasy dans toute sa complexité, et pourront aborder, sans s’y limiter, les axes de recherche suivants :

les formes de non-violence (résistance, défense, protection, réconciliation, pardon, arts de la diplomatie, de la négociation, de la ruse…) dans le combat contre le Mal,

l’efficacité de la non-violence dans la résolution de conflits, les faiblesses et les forces de la non-violence,

le portrait du personnage non-violent, sa posture morale,

la dimension initiatique de la non-violence, l’évolution du personnage non-violent,

les incidences de la non-violence sur le récit/l’intrigue et le dénouement,

les messages de tolérance et de paix véhiculés par les personnages non-violents.

La journée d’études se déroulera en ligne, les après-midis des vendredi 7 et samedi 8 février 2025. Les propositions de jeunes chercheurs et chercheuses sont notamment les bienvenues.

Les propositions de communication (.doc ou .docx), en français ou en anglais, d’environ 2000 signes, présenteront clairement une question de recherche, un cadre théorique et méthodologique ainsi que les principaux axes d’analyse envisagés. Elles seront accompagnées d’une courte présentation biobibliographique, et seront adressées à fantasyartandstudies@outlook.com pour le 31 octobre 2024 au plus tard.

Les actes de la journée d’études seront publiés dans le numéro 18 de la revue Fantasy Art and Studies.

---

The association les Têtes Imaginaires, publisher of the journal Fantasy Art and Studies, will organise a new online conference on 7-8 February 2025 dealing with non-violence.

In the realm of fantasy, violence often erupts in epic battles and the internal conflicts of protagonists, heightening the story’s intensity: threats, manipulations, oppressions, dark magic, rapes, fights, torture, and assassinations serve as catalysts to maintain narrative tension, show the complexity of characters, and explore the dark side of human nature.

Yet, non-violence seems to meet this challenge with equal strength. Indeed, many heroes, guided by their compassion, wisdom, or moral integrity, choose non-violence to fight against injustice, inner turmoil, or evil. Consider Hermione Granger in J. K. Rowling’s Harry Potter (1997-2007), who excels in protective magic and manages to defend her friends without resorting to violence; or Samwell Tarly, the well-read member of the Night’s Watch in George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire (1996-), who has an aversion to violence and uses his intelligence instead of his weapons. The choice of non-violence attests of the intellectual and moral superiority of the protagonists, transforming the nature of power, which is often mistakenly reduced to mere physical strength. In this sense, arming the hero with an arsenal of non-violent alternatives reveals the potential that lies within him—often despite his physical weaknesses—and grants him greater psychological depth. Thus, the wizard Ged in Ursula K. Le Guin’s Earthsea series learns in the course of his adventures that true power lies in understanding and being in harmony with the world, rather than in using magic for destructive purposes: he realizes that the Shadow pursuing him has always been part of him.

For other characters, the refusal of violence is a way to stand up against a predetermined destiny as a warrior: in Robert Jordan’s The Wheel of Time (1990-), Perrin Aybara restrains his exceptional strength and bestial instincts to be a man of peace. He thus embodies the inner turmoil of the hero who, despite his great powers, seeks to reinvent himself through non-violence, as someone morally better. Attitude, philosophy, and way of life, non-violence crystallizes the hero’s character and paradoxically contributes to his valour. The same goes for the Hobbit Frodo Baggins, who must destroy the One Ring in J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings (1954-1955): indeed, the innate goodness of the little hero confronts him with a dilemma—remain faithful to his moral principles at all costs, or use violence in the name of Good? This inner conflict, typical of the fantasy hero who chooses non-violence, appears as a trial, even a rite of passage: by reconciling his values with the demands of war and moral duties, the non-violent hero demonstrates greatness (of soul). The message of peace is also conveyed in Hayao Miyazaki’s animated films: in Princess Mononoke (1997) the male protagonist, Ashitaka, must view the world without violence and hatred if he wants to be freed from the curse consuming him.

Sometimes, the fantasy hero can no longer rely solely on strategic exchanges, intelligence, mercy, or non-violent protection. For instance, Aslan, the lion in C. S. Lewis’s The Chronicles of Narnia (1950-1956), sacrifices his own life in exchange for Edmund’s to defeat the White Witch without engaging in battle. By doing so, he demonstrates that sacrifice remains the ultimate weapon against Evil. In Andrzej Sapkowski’s The Witcher, the hero Geralt tries for a time to hang up his sword and refrain from using violence as a means of action; however, he is called back to combat by a pogrom that ultimately costs him his life.

Proposals can explore non-violence in fantasy works from various angles (cinematographic, narratological, as well as cultural, sociological, etc.). They can study specific cases or offer global and/or comparative analyses. They will consider the question of non-violence in fantasy in all its complexity and can address, but are not limited to, the following research axes:

the forms of non-violence (resistance, defence, protection, reconciliation, forgiveness, arts of diplomacy, negotiation, cunning, etc.) in the fight against Evil,

the effectiveness of non-violence in conflict resolution, the weaknesses and strengths of non-violence,

the portrayal of the non-violent character, their moral stance,

the initiatory dimension of non-violence, the evolution of the non-violent character, the impact of non-violence on the narrative/plot and resolution,

messages of tolerance and peace conveyed by non-violent characters.

The online conference will take place in the afternoons of Friday, February 7, and Saturday, February 8, 2025. Proposals from early-career researchers are particularly welcome.

Proposals for papers (.doc or .docx), in French or English, of approximately 2,000 characters, should clearly present a research question, a theoretical and methodological framework, and the main axes of analysis. They should be accompanied by a short biobibliographical presentation and sent to fantasyartandstudies@outlook.com by October 31, 2024.

Papers from the online conference will be published in the 18th issue of Fantasy Art and Studies.