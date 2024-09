Corinne Grenouillet (dir.), L'instant critique du contemporain

Comment dégager, au sein de l’actualité littéraire, ce qui relève du « contemporain », c’est-à-dire ce qui est amené à représenter une époque ? Comment définir le « contemporain » ? Qui est le plus apte à le faire : les critiques, les écrivains ou les lecteurs ? Les neuf contributions de ce livre cherchent à répondre à ces questions en interrogeant les conditions et les formes possibles d’une critique du « contemporain » dans la littérature d’expression française et en problématisant la notion même de « contemporain ».

Envisager L’instant critique du contemporain, c’est questionner ce qui le rend productif, en promouvant une histoire littéraire soucieuse d’intégrer ce qu’elle met souvent à la marge.

Sommaire

Définir la littérature contemporaine

La mise en récit de la littérature contemporaine : poétique et idéologie (Villemain, Lanson et Truffrau, Viart) – Guillaume Bridet

Pour une recherche éclairée en littérature contemporaine : bilan d’étape – Dominique Viart

La littérature en production à l’université : en finir avec les classiques de demain ? – Pascal Mougin

Formes de la contre-critique

Être critique du contemporain : une proposition de réponse à partir du cas des Lettres françaises – Erwan Caulet

État de la critique ? De la critique de presse à YouTube – Sylvie Ducas

Contemporain par anticipation

Lautréamont, Rimbaud et nous : usages d’une légende surréaliste – Adrien Cavallaro

Hugo, Rimbaud, Artaud. L’autre « phratrie » de Sony Labou Tansi – Céline Gahungu

La nuit des morts-lisants. Dix propositions au sujet des « fictions mortes-vivantes » contemporaines – Ninon Chavoz