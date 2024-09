Ligature. Revue critique du livre d'artiste, n° 28 : ""Livre d'artiste & septième art"

"Livre d'artiste & Septième art"

Le numéro 28 de la revue Ligature se rend dans les ‘salles obscures’ pour faire ressentir toute l’intensité gravitationnelle de trous noirs de la galaxie dite Avant-film. C’est la genèse Cinéma-to-Graphique (passage des procédés cinématographiques dans le livre d’artiste et vis versa), qui est mise au cœur des recherches. Au commencement de cette thématique était le livre La Fin du monde, filmée par l’Ange N.-D. Ainsi, un scénario de Blaise Cendrars, qui n’a pas été réalisé, mais installé sous la couverture d’un livre d’artiste en 1919. Dans ce volume prodigieux est créé un univers où les chiffres, les lettres, les citations, les formes et les couleurs tournent sur leurs orbites inventées par Fernand Léger.

La rédaction de la revue a décidé de mettre le lecteur dans l’atmosphère de hors film afin de faire découvrir les circuits inexplorés. Les rubriques « Historique » et « Figures », présentent successivement deux sujets différents mais liés entre eux. L’un se rapporte au nom de Fernand Léger, l’autre est consacré à Paul van Ostaijen. Le texte analytique du groupe Sphinx Blanc explore le livre d’artiste de Fernand Léger et Blaise Cendrars La Fin du monde… (1919), l’essai de Sophie Samson nous ouvre vers le film d’artiste Ballet mécanique (1924). Restant dans l’époque d’entre-deux-guerres, nous mettons sous l’objectif le scénario Le Jazz-Banqueroute de Paul van Ostaijen, qui est devenu après un siècle la matière pour le livre d’artiste. À son tour, c’est l’épisode n°39 du texte de Van Ostaijen, où le prince de Monaco est déclaré président de la république Dada, qui a donné lieu à la création d’un livre unique intitulé Dada Jazz Band (2021) et transposant le sujet dans la topographie monégasque. La rubrique « Discours » s’achève par l’essai de Pierre Schroven « Et nous spectateurs… » évoquant le film d’artiste La Pluie fait par Marcel Broodthaers en 1969. Elle suit la trace de ce court-métrage dans le tourbillon d’un kaléidoscope des contributions textuelles et graphiques en hommage à Marcel Broodthaers expérimentées par le groupe Sphinx Blanc. Dans la rubrique « Livre d’artiste » est présenté l’œuvre graphique originale aux fragmentations cinématographiques la Nuit-Corde (scénario-film-projet) 2007 de Serge Chamchinov dont le personnage dessiné sort du corps livresque avec une torche éclairant les ténèbres. L’artiste flamand (Bruges) Hans M. Huyghebaert est intervenu dans la rubrique « Dossier » avec sa contribution intitulée « Aspect cinématographiques dans mes livres d’artiste » dérivée de sa propre expérience créative. Dans la rubrique « Inédit » comme un reflet du thème du cinéma vis-à-vis du livre d’artiste surgit le poème de Felip Costaglioli Cinéma-Foi, manuscrit accompagné par la transcription typographique.

Sommaire

AVANT-PROPOS

PREMIÈRE RUBRIQUE : HISTORIQUE. "Fernand Léger & Blaise Cendrars". Groupe Sphinx Blanc, « La Fin du monde qui ne sera jamais tournée » (texte analytique). Sophie Samson, « Seize minutes du Ballet mécanique » (essai sur le court-métrage). Poème de Paul van Ostaijen À Cendrars, traduction et vignette par Anne Arc.

DEUXIÈME RUBRIQUE : FIGURES. "Paul van Ostaijen". Extrait du scénario Le Jazz-Banqueroute, dessins de Serge Chamchinov. Groupe Sphinx Blanc, Dada Jazz Band, livre d’artiste aux motifs monégasques, exemplaire unique.

TROISIÈME RUBRIQUE : DISCOURS."Marcel Broodthaers & Charles Baudelaire". Groupe Sphinx Blanc: "Film d’artiste de Broodthaers La Pluie", suivi d’une composition graphique La pluie horizontale. La pluie qui efface le texte, anti-projet pour le poème La Beauté 1857 de Charles Baudelaire. Essai de Pierre Schroven « Et nous spectateurs… »

QUATRIÈME RUBRIQUE : LIVRE D'ARTISTE. "Serge Chamchinov". « Les métamorphoses dans le livre d’artiste La Nuit-Corde », texte analytique par Jean-Pierre Hastaire.

CINQUIÈME RUBRIQUE : DOSSIER. "Hans M. Huyghebaert". « Aspects cinématographiques dans mes livres d’artiste », essai par l’artiste. Crédit photographique de Sigrid Lescrauwaet.

SIXIÈME RUBRIQUE : INÉDIT. "Felip Costaglioli". Manuscrit des poèmes du cycle Cinéma Foi (« Un manifeste », « Un souvenir », « Un accident »).

N.B. Ce numéro est dedié à la mémoire de Dietrich Lusici, artiste du livre.

Comité scientifique de la revue Ligature

Caroline Bérenger. Docteur ès Lettres de l’université Paris-IV Sorbonne, chercheur et maître de conférences à l’université de Caen (France).

Serge Chamchinov. Artiste peintre, docteur ès Lettres de l’université Paris-VIII (France).

Felip Costaglioli. Poète, professeur émérite (esthétique du Cinéma) de l’université de St Cloud (États-Unis).

Louise Dupré. Poète, romancière, membre de l’Académie des lettres du Québec (Canada).

Pascal Fulacher. Docteur en Art et sciences de l’art de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, historien du papier, du livre et de la reliure (France).

Stefania Iannella. Artiste peintre, maître ès Lettres de l’université Paris-IV Sorbonne, critique littéraire et polyglotte (Italie).

Jean-Nicolas Illouz. Professeur des Universités. Littérature française du XIXe siècle (France).

Jean-Claude Mathieu. Professeur émérite de littérature française moderne à l’université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis (France).

Zoé Monti. Docteure ès Lettres de l’université Sorbonne Nouvelle, historienne de l’art, éditrice (France).

Jan H. Mysjkin. Poète multilingue, traducteur (Paris, France/ Bucarest, Roumanie).

Yves Namur. Poète et médecin. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Anna Samson. Poète, artiste peintre, docteur ès Lettres (France).

Pierre Schroven. Poète, critique littéraire, formation de bibliothécaire documentaliste (Belgique).

Nicolaus Werner. Artiste plasticien, professeur émérite des beaux-arts à l’université de Mayence (Allemagne).