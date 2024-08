Langues romanes : miroirs et moteurs des identités sexuelles et de genre (Chicago)

GENDER AND SEXUALITY IN/AND THE ROMANCE LANGUAGES

Appel à contributions pour une conférence qui aura lieu à l'Université de Chicago les 21 et 22 février 2025

Que signifie penser ou écrire de manière critique sur le genre et la sexualité dans des langues qui sont elles-mêmes grammaticalement genrées ? Quelles ambiguïtés, instabilités ou possibilités peuvent naître du jeu avec le genre grammatical ? Quelles limitations ou distinctions le genre grammatical impose-t-il (nominalement) ? À première vue, le genre grammatical semble être répressif dans ses opérations, forçant tous les sujets à se conformer à un binaire linguistique. Pourtant, le genre grammatical peut également introduire des possibilités non normatives d'alignement des signifiés et des termes utilisés pour les désigner. Par exemple, le conte qui, en anglais, est devenu une fantaisie hétéro-normative de Disney - Beauty and the Beast - pose, dans l'original français, une relation entre deux êtres désignés par des termes grammaticalement féminins - la belle et la bête. En outre, les adeptes des langues romanes trouvent des moyens d'adapter et de transformer les langues de manière créative pour répondre à de nouveaux besoins.

Nous sollicitons des contributions qui explorent les spécificités du genre et de la sexualité telles qu'elles s'articulent dans les œuvres culturelles et critiques produites dans les langues romanes (au sens large, y compris, par exemple, tous les créoles liés aux langues romanes) et dans tous les lieux et contextes où elles sont parlées, ou qui les utilisent. Les contributions possibles peuvent se concentrer sur la littérature, la performance, la traduction, la pédagogie ou la théorie, et peuvent aborder leurs objets d'étude à partir d'une grande variété de points de vue et en utilisant diverses méthodologies.

Les thèmes de la conférence incluent (mais ne sont pas limités à) :

Pédagogie et recherche sur les langues et les langues étrangères inclusives : quelles stratégies et solutions ont été développées dans différentes langues et différents lieux pour prendre en compte et respecter les diverses identités ? Comment les enseignants peuvent-ils les mettre en œuvre dans la salle de classe ? Dans nos travaux universitaires ?

Pratiques et politiques de traduction: y compris les études féministes sur la traduction ; l'impact de la traduction de travaux universitaires (vers l'anglais ou à partir de l'anglais) sur les travaux ultérieurs ; les travaux relatifs au genre et à la sexualité produits dans des langues autres que l'anglais et leurs voies de circulation.

Production culturelle et critique : quelles sont les idées ou les approches distinctives en matière de genre et de sexualité qui ont émergé dans des sites et des contextes non anglophones ? Quelle a été leur circulation ou leur influence ? Comment les identités non binaires et trans sont-elles articulées et lisibles (ou pas) dans les langues romanes et leurs contextes culturels/critiques ? Comment les activistes/artistes et les chercheurs travaillent-ils pour queer et subvertir les binaires grammaticaux de genre ?

Migration et mouvement : quel est le rôle du genre et de la sexualité dans la dynamique de la migration, de la diaspora et du multilinguisme dans les langues romanes ? Comment les corps sexués et sexualisés naviguent-ils dans de multiples cadres linguistiques et culturels lorsqu'ils traversent les frontières et tissent des liens transnationaux ?

La conférence est conçue pour accueillir une variété de formats pour partager des idées et des réflexions, notamment :

- Une communication de 20 minutes (à organiser en panels de 3 personnes)

- Une communication de 8-10 minutes (à organiser en sessions flash d'environ 5 communications chacune)

- Une performance de 20 minutes ou moins

- Une mini-leçon de 20 minutes ou moins

- Une présentation par affiche

Veuillez envoyer vos questions ou propositions avant le 1er octobre 2024 à rllgssconf@uchicago.edu et inclure les informations suivantes :

- Votre nom, affiliation institutionnelle (le cas échéant), adresse e-mail

- Un résumé (250 mots maximum)

- Une biographie (100 mots maximum)

- Le format de votre intervention



Les doctorants et les chercheurs en début de carrière sont particulièrement encouragés à poser leur candidature. Un financement limité sera disponible pour aider à couvrir les frais de voyage et d'hébergement.

GENDER AND SEXUALITY IN/AND THE ROMANCE LANGUAGES

Call for proposals for a conference to be held at the University of Chicago on February 21-22, 2025

What does it mean to think or write critically about gender and sexuality in languages that are themselves grammatically gendered? What ambiguities, instabilities, or possibilities can arise from playing with grammatical gender? What limitations or distinctions does grammatical gender (nominally) impose? At a glance grammatical gender would seem to be repressive in its operations, forcing all subjects to conform to a linguistic binary. Yet, grammatical gender also can introduce opportunities for non-normative alignment of bodies signified, and the terms used to signify them. For instance the tale that in English has become a heteronormative Disney fantasy – Beauty and the Beast – in the French original posits a relationship between two beings designated in grammatically feminine terms – la belle and la bête. Moreover, users of romance languages are finding ways to creatively adapt and transform languages to meet new needs.

We invite contributions that explore the specificities of gender and sexuality as articulated in cultural and critical works produced in or engaging with romance languages (in the broadest sense, including, for instance, all creoles connected to romance languages) and in all the places and contexts where these are spoken. Possible contributions might focus upon literature, performance, translation, pedagogy, or theory, and may approach their objects of study from a wide variety of vantage points and using diverse methodologies.

Conference threads include (but are not limited to):

Inclusive language and foreign language pedagogy and research: what strategies and solutions have been developed in various languages and locations to account for and respect diverse identities? How can instructors enact these in the classroom? In our scholarly work

Practices and politics of translation, including feminist translation studies; the impact of translation of scholarly work (into or out of English) on further scholarship; scholarship related to gender and sexuality produced in languages outside of English and its paths of circulation.

Cultural and critical production: what distinctive ideas about / approaches to gender and sexuality have emerged in non-anglophone sites and contexts? What has been their circulation or influence? How are non-binary and trans identities articulated and made legible (or not) in romance languages and their cultural/critical contexts? How are activists/artists and scholars working to queer and subvert grammatical gender binaries?

Migration and movement: what is the role of gender and sexuality in shaping the dynamics of migration, diaspora, and multilingualism in romance-language contexts? How do gendered and sexualized bodies navigate multiple linguistic and cultural frameworks as they cross borders and forge transnational ties?

Gender and performance: how do performance practices, embodied and/or linguistic, shape thinking about gender and sexuality? What kinds of artistic practices go beyond the textual or linguistic to include visual art, music, film, digital media, etc., and how do those forms negotiate gender/sexuality through and alongside language?

The conference is designed to accommodate a variety of formats for sharing ideas and insights, including:

a 20-minute paper (to be organized into 3-person panels)

a 8-10 minute paper (to be organized into flash sessions of c. 5 papers each)

a performance of 20-minutes or less

a mini-lesson of 20 minutes or less

a poster presentation.

Please send queries or proposals by October 1, 2024 to rllgssconf@uchicago.edu and include the following information:

Your name, institutional affiliation (if any), email address

- an abstract (250 words max)

- a bio (100 words max)

- the format of your intervention



Graduate students and early career scholars are particularly encouraged to apply. Limited funding will be available to help defray the costs of travel and lodging.