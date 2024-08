Casser le(s) code(s) : Au-delà des injonctions et des paradoxes sur le numérique dans l’éducation (Pré-SETT 2025, Namur, Belgique)

Pré-SETT 2025 – Appel à communications

« Casser le(s) code(s) : Au-delà des injonctions et des paradoxes sur le numérique dans l’éducation »

Date du Pré-SETT : 22 janvier 2025

Lieu : Namur (Belgique)

Échéance des propositions : 1er octobre 2024

—

Appel à communications

Depuis 2019, le salon SETT - « School, Education, Transformation, Technology » accueille des expert·e·s belges et internationaux·les pour former les enseignant·e·s et nourrir leurs réflexions sur des questions portant sur le numérique dans l’éducation. Il s’agit du plus grand salon belge francophone sur cette thématique, rassemblant les enseignant·e·s de tous les niveaux d’enseignement et de toutes les disciplines. L’Université de Namur participe au comité scientifique du salon en sélectionnant des intervenant·e·s de qualité et en nourrissant par ses recherches les thématiques qui y sont traitées. Pour renforcer cette articulation entre la recherche et le terrain de l’éducation, la Chaire Educ0Num de l’Université de Namur organise également, depuis 2024, un événement scientifique annuel prenant place la veille du salon : le Pré-SETT. Celui-ci prend la forme d’une journée d’étude et rassemble des chercheur·euse·s d’horizons disciplinaires variés afin de faire avancer collectivement des questionnements scientifiques, dont les résultats sont ensuite communiqués plus largement lors du salon.

Cette année, la journée d’étude du Pré-SETT portera sur le thème : « Casser le(s) code(s) : Au-delà des injonctions et des paradoxes sur le numérique dans l’éducation ».

La généralisation du numérique dans l’enseignement est perçue tantôt comme une perspective stratégique et heureuse pour ce domaine, tantôt comme porteuse de risques et d’appauvrissements. Si cette contradiction dans les discours est régulièrement discutée dans la littérature scientifique, il est moins souvent évoqué qu’elle est aussi, pour les enseignant·e·s, éducateur·rice·s et parents, la source de multiples injonctions (que celles-ci soient implicites ou explicites, effectives ou simplement ressenties). Ces injonctions pèsent parfois lourdement sur la perception que ces acteur·rice·s ont de leurs pratiques éducatives, d’autant plus que certaines d’entre elles forment des paradoxes. Les praticien·ne·s sont ainsi incité·e·s à se maintenir à jour sur les dernières évolutions des outils numériques et à développer des dispositifs pédagogiques toujours plus « innovants » et attractifs, mais sont aussi sommé·e·s de limiter le « temps d’écran » des publics jeunes, auquel sont associées de multiples craintes (Cordier & Erhel, 2023). Ces acteur·rice·s sont également tenu·e·s de développer la littératie numérique des apprenant·e·s, tout en respectant un principe de sobriété numérique. Les plateformes numériques, l’IA et les learning analytics doivent être mis à profit pour favoriser un enseignement personnalisé et adaptatif, tout en veillant à ce que ces technologies ne mettent pas en péril la sécurité des données personnelles des apprenant·e·s. Les outils numériques sont tantôt présentés comme les vecteurs d’une fracture sociale et d’inégalités, tantôt comme une solution aux problèmes d’accessibilité de l’éducation ; etc. Ces injonctions et paradoxes ont pris une place conséquente dans le domaine de l’enseignement et traversent tous les niveaux, secteurs, fonctions et disciplines.

Pour démêler et dépasser ces différentes contradictions, le Pré-SETT invite ses contributeur·rice·s à s’interroger tant sur leurs causes, leurs historiques ou leurs fondements que sur leurs effets ou leurs possibles dépassements. Les contributions pourront s’inscrire dans au moins l’un des quatre axes de questionnement suivants :

Comment repérer, identifier et positionner ces injonctions qui entourent l’usage du numérique dans l’enseignement et qui entrent parfois en collision les unes avec les autres ? Qui les énonce (implicitement ou explicitement) ? D’où proviennent-elles ? Quelles dimensions de l’enseignement et du numérique touchent-elles exactement ? Dans quelle mesure ces injonctions reposent-elles sur des données empiriques, résultant de démarches scientifiques, et/ou sur des présuppositions ou des mythes (Amadieu & Tricot, 2014 ; Fluckiger, 2021) ? Pourquoi certains mythes (par exemple, sur le temps d’écran) restent-ils si déterminants dans les pratiques éducatives ? Quelles démarches méthodologiques développer pour évaluer la validité de ce qui apparaît parfois comme une évidence ? Comment sortir du cadre dessiné par ces injonctions et paradoxes ? Ou – s’il n’est pas possible d’y échapper – comment vivre avec ? Quelles alternatives privilégier pour que les directives liées à l’usage du numérique dans l’enseignement puissent être suivies (lorsqu’elles sont empiriquement justifiées) sans peser abusivement sur la charge mentale et la charge de travail des enseignant·e·s, éducateur·rice·s et parents ? Quels sont les effets de ces injonctions sur les institutions, sur les acteur·rice·s et sur les représentations de l’enseignement et du numérique ? Quelles normes construisent-elles ? Comment les présuppositions associées au numérique (par exemple, sur sa propension à motiver et à attirer les jeunes publics, ou, au contraire, sur les effets délétères qui lui sont parfois prêtés) orientent-elles la manière dont sont construites les activités pédagogiques ?

Modalités de soumission et informations pratiques

Les propositions de communications sont à envoyer pour le 1er octobre 2024 à l’adresse suivante : educonum@unamur.be

Elles doivent comprendre :

le nom et l’adresse mail de l’auteur·rice responsable et des co-auteur·rice·s, le cas échéant

un titre pour la communication

un résumé de 300 mots maximum (excluant la bibliographie)

3 à 5 mots-clés

une bibliographie

une notice biographique de·s auteur·rice·s (5 lignes maximum).

Les notifications de sélection seront envoyées aux auteur·rice·s au début du mois de novembre 2024.

La participation au Pré-SETT est gratuite et l’événement se tiendra uniquement en présentiel.

Comité organisateur

La Chaire de recherche en éducation au numérique (Educ0Num) a été créée en 2019 au sein du Namur Digital Institute (NaDI) et de l’Institut de Recherche en Didactiques et Éducation de l'Université de Namur (IRDENa). Elle ambitionne de répondre aux questions les plus actuelles liées à l’éducation au numérique en décloisonnant les disciplines qui y sont traditionnellement dédiées, ce qui en constitue son originalité. La vingtaine d’académiques et de chercheur·se·s qui y sont associé·e·s visent à croiser les concepts, les cadres de compétences et les approches de l’éducation aux médias, de l’éducation à l’informatique et de l’éducation soutenue par le numérique.

Comité scientifique

Fanny Barnabé (Université de Namur)

Matthieu Bégin (Université de Sherbrooke)

Fanny Boraita Amador (Université de Namur)

Anne-Sophie Collard (Université de Namur)

Carole Delforge (Université de Namur)

Kathleen De Grove (Université de Namur)

Clara Depommier (Université de Namur)

Sara Dethise Martinez (Université de Namur)

Bruno Dumas (Université de Namur)

Bruno Dupont (KULeuven)

Benoît Frenay (Université de Namur)

Esther Haineaux (Université de Namur)

Alyson Hernalesteen (Université de Namur)

Julie Henry (Université de Namur)

Bertrand Laforge (Sorbonne Université)

Guillaume Mele (Université de Namur)

Charlotte Sine (Université de Namur)

Amélie Tonneau (Université de Namur)

Benoît Vanderose (Université de Namur)

Sophie Vanmeerhaeghe (Université de Namur)

Bibliographie

Amadieu, F. & Tricot, A. (2020). Apprendre avec le numérique - Mythes et réalités. Retz

Cordier, A. & Erhel, S. (2023). Les enfants et les écrans. Retz. https://doi.org/10.3917/retz.cordi.2023.01

Fluckiger, C. (2021). Numérique en formation : des mythes aux approches critiques. Éducation Permanente, 226, 124-135. https://doi.org/10.3917/edpe.226.0124

Tricot, A. (2021). Le numérique permet-il des apprentissages scolaires moins contraints ? Une revue de la littérature. Éducation et Sociétés, 45(1), 2021, 37-56

Fenoglio, P. (2022). Numérique en éducation : aller au-delà des mythes. Edubref, janvier

Ravestein, J., Ladage, C. & Hache, C. (2021). 10. Le numérique va éradiquer l’échec scolaire. Dans : J. Ravestein, C. Ladage & C. Hache (Dir), L'échec scolaire (pp. 153-169). Retz