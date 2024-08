Rbl. La revue de belles-lettres, 2024-1

Jean-Claude Caër

Cela prendra-t-il fin ?

Saleh Diab

Étoile tirée du nid

Traduit de l’arabe par Annie Salager et l’auteur

Benoît Reiss

Quatre poèmes

Pierrine Poget

Carnets d’une veilleuse

La trace du souffle

Marion Graf et Alexey Voïnov

Vasyl Stus

Le malheur gronde

Traduit de l’ukrainien par Georges Nivat

Julia Cimafiejeva

et ensuite

Traduit du biélorussien par Alena Lapatniova

Polina Barskova

Hier, aujourd’hui

Traduit du russe par Marion Graf

Chaque ville ne sera plus jamais mienne

Traduit du russe par Henri Abril et Eva Antonnikov

Marianna Kiyanovska

Partager la lumière

Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn

Génia Berkovitch

Rien n’a aidé

Traduit du russe par Marina Skalova

Tracé

Amaury Nauroy

Mon ami de Fribourg

Traducere

Gilles Ortlieb

À propos des Journées de Georges Séféris

Le Roi du vide

Alexey Voïnov

Transistors, violettes et chuchoteurs

Traduit du russe par Marion Graf

Lectures

Par Tristan Hordé, Jonathan Wenger,

Mina Süngern, Alessio Christen

Photographies de Julia Cimafiejeva

La Revue de Belles-Lettres dévoile son nouveau numéro à travers deux soirées.

À Lausanne - le mardi 10 septembre 2024, 18h à la Librairie Basta

À l’occasion de la publication de « Carnets d’une veilleuse », texte de Pierrine Poget

construit à partir du carnet de liaison d’une Soeur principale d’un hôpital genevois, nous

évoquerons avec elle les ego-documents : textes-traces qui portent en eux quelque

chose d’irréductible qui engage le présent.

Alexei Voïnov, Eva Antonnikov et Marion Graf présenteront le dossier principal consacré à 5 poètes d’Ukraine, du Bélarus et de Russie, qui tentent de conjurer, par l’écriture poétique, les affres d’un présent capturé par la guerre. Nécessaire et libératrice, la poésie fait sortir la peur.

À Genève, le mercredi 11 septembre, 18h, Librairie Le Temps d'un livre

Pour la RBL, l’écrivain et traducteur russe en exil Alexey Voïnov a réalisé avec Marion Graf un dossier rassemblant cinq poètes d’une région déchirée par la guerre et la répression : à découvrir, Vasyl Stus, grand poète ukrainien mort au Goulag en 1985, traduit et présenté par Georges Nivat ; et quatre poétesses qui illustrent la force de résistance de la poésie dans leur pays, aujourd’hui : Marianna Kiyanovska, Julia Cimafiejeva, Polina Barskova, et Génia Berkovitch, dramaturge et poète russe récemment condamnée à six ans de prison pour des raisons politiques. Elle est traduite par Marina Skalova.