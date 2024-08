Littérature comparée et technologie. XXIVe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée (Séoul, Corée)

XXIVe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA)

"Littérature comparée et technologie"

28 juillet-1er août 2025

Université Dongguk, Séoul, République de Corée

Les congrès de l’AILC accueillent des communications et des tables rondes portant sur tous les aspects de la littérature comparée. Tout en tenant compte de ce cadre, ils fixent également une ou plusieurs thématiques comme axes prioritaires pour les congrès triennaux. La thématique choisie pour le XXIVe congrès de 2025 est "Littérature comparée et technologie", une relation qui soulève des interrogations essentielles et impératives aujourd’hui, des interrogations qui ont toutefois été présentes tout au long de l’histoire de la littérature et de la culture.

Les phénomènes de circulation de la littérature transcendent les cultures et les langues d’origine à travers des réseaux rhizomatiques de textes, d’images ou de sons et des réseaux de textes de différentes époques abordent des questions à portée mondiale. Similairement, des fichiers de textes littéraires, des images créatives et d’autres productions culturelles sont converties en ensembles de données informatisés. Ces productions sont stockées, récupérées et triées dans des réseaux numérisés et sont écrites sur des appareils dans des formes de communication numérique spécifiques et en constante évolution. Des textes de différentes époques et de différents lieux abordent des thèmes transculturels et à portée mondiale.

À un niveau plus profond, la technologie des futurs transmédiaux et intermédiaux combine l’art et la littérature et interroge les modalités à travers lesquelles les conditions matérielles de la technologie se manifestent à travers la combinaison entre contemplation artistique et théorique. Comment la technologie peut-elle être utilisée pour favoriser de nouvelles formes de comportement éthique, de pensée et de créativité dans les arts et la littérature ? Les neurosciences cognitives et l’intelligence artificielle ont connu des transformations au cours des deux dernières décennies et elles mettent désormais l’accent sur la nature intégrée et incarnée de l’action intelligente dans l’environnement. Le retrait de l’agent humain dans un environnement écologique plus large a été articulé par le posthumanisme à travers l’utilisation de l’informatique et des technologies de l’information. Actuellement, l’action humaine est confrontée à "la sublimation de la matière dans le numérique".

À l’ère du "sublime numérique", le champ de la littérature comparée rencontre les interrogations soulevées par les modèles linguistiques et l’intelligence artificielle. La résurgence récente des textes générés par ordinateur, des traductions et d’autres réalisations liées à l’intelligence artificielle a une fois de plus suscité des réflexions sur le rôle de l’auteur et des autres acteurs dans le domaine littéraire. L’intelligence artificielle n'est pas seulement un sujet littéraire ou un problème qui justifie une étude comparative, elle peut également être utilisée comme outil pour l’étude de la littérature comparée.

Dans un article publié en 2015 dans Comparative Literature, Matthew Wilkens propose de surmonter cette réticence par une évaluation des outils informatiques au sein de la littérature comparée, notamment à travers l’exploration de textes, l’analyse de réseaux, la sociologie de la littérature, le clustering et la cartographie. En effet, la numérisation de vastes archives textuelles et le développement des techniques comme le distant reading assisté par l’ordinateur ont ouvert de nouvelles perspectives pour l’étude de la littérature. Néanmoins, le domaine des études de littérature comparée reste l’un des champs controversés au sein des recherches numériques. Ces problématiques nous touchent toutes et tous aujourd’hui, mais elles nous invitent

également à revisiter, depuis une perspective comparative, interdisciplinaire, interartistique et intermédiale, les relations interdépendantes entre littérature et technologie dans l’histoire, pour inclure, par exemple, l’invention de l’écriture, l’imprimerie ou les technologies comme le cinéma et la photographie et la manière dont elles affectent ou se rapportent à l’écriture.

Cet appel à contribution propose de tracer des ponts entre les études numériques et ce qu’on appelle "études de littérature comparée traditionnelles" et accueille les soumissions portant sur un large éventail de sujets d'intérêt pour les comparatistes du monde entier.

Nous acceptons des propositions de sessions collectives et des communications individuelles :

Les propositions de sessions collectives peuvent être fermées (tou.te.s les intervenant.e.s sont déjà indiqué.e.s dans la proposition) ou ouvertes (elles peuvent accueillir des propositions de communications). La date limite pour soumettre une proposition de session collective est le 30 septembre 2024 .

. Les propositions de communication individuelles peuvent être soumises pour les sessions collectives ouvertes ou pour les sessions du congrès. Vous pourrez proposer des propositions de communication individuelles à partir du 16 octobre et jusqu’au 15 décembre 2024 .

. Des sessions seront également organisées pour les chercheurs en début de carrière, sous l'égide du comité ECARE de l’AILC. Vous pourrez soumettre des propositions pour ces sessions à partir du 16 octobre 2024. Des informations complémentaires seront publiées sur le site web du congrès.

Le congrès va inclure des :

A. Sessions du congrès (sessions individuelles sur des sujets proposés par les organisateurs.trices, ouvertes aux propositions de communication individuelles)

B. Sessions collectives : "fermées" (tou.te.s les intervenant.e.s sont déjà indiqué.e.s dans la proposition) ou "ouvertes" (elles accueillent les propositions de communications) : les titres des sessions collectives acceptées seront publiés entre le 1er et le 15 octobre 2024).

C. Propositions de résumés ECARE/Next Gen

D. Sessions spéciales (sur invitation)

—

Les propositions pour les sessions collectives doivent inclure : un titre, un résumé de la thématique et du sujet proposé pour la session, le(s) nom(s) du(des) président.e(s) de la session collective, le nom de tout autre intervenant déjà inclus. Veuillez indiquer également si la session est ouverte ou fermée à d’autres propositions de communication. Si la session collective est ouverte, la/le(s) président.e(s) de la session accepteront ou rejetteront les propositions soumises pour cette session. L'acceptation ou le rejet doit être communiqué aux organisateurs.trices du congrès avant le 10 janvier 2025. Les propositions rejetées par les organisateurs.trices des sessions collectives seront examinées pour une inclusion éventuelle dans les sessions du congrès.

Les propositions individuelles peuvent être soumises pour des sessions du congrès ou pour les

sessions collectives ouvertes et doivent inclure : un titre, un résumé et le titre de la session du

congrès ou du groupe demandé. Les résumés peuvent être soumis en anglais, en français ou en coréen et doivent contenir 5 mots-clés. Ils doivent avoir 250 mots maximum et le format suivant : police Times New Roman, taille 11, interligne simple.

—

Les langues de travail du XXIVe congrès sont : l'anglais, le français, le coréen. Les propositions doivent être rédigées en anglais, en français ou en coréen.