Débâcle (revue Suite française)

Débâcle



Trop longtemps confiné dans le périmètre des études militaires, le concept de débâcle recèle en lui-même un prisme de significations changeantes, dramatiques, vivantes. Faire face à une défaite, c’est participer à un traumatisme collectif, remettre en cause des certitudes établies, racheter l’identité nationale face à un défi moral et politique.

Plutôt que de reconstituer les nombreux épisodes de défaite et de renaissance de l’histoire française, le huitième appel de « Suite française » nous invite à réfléchir à la perception de ces épisodes et à leur impact comme bouleversement à la fois psychologique et politique. Quelle a été la déclinaison de la débâcle et des catégories connexes de décadence, de traumatisme, d’échec et de rédemption pour les penseurs et les témoins de la Terreur, de Sedan, de Vichy ou de Diên Biên Phu ?

Les études de cas et les niveaux d’analyse sont multiples et ne se limitent pas aux pistes proposées ci-dessous :

* La relation entre déclin et renouveau, en relation avec le débat sur les raisons de la défaite et la nécessité d’une rédemption collective ;

* La tension entre conservation et révolution en période de crise nationale ;

* Les paradoxes de l’empire, où la défaite des Français peut être équivalente à la victoire des peuples colonisés et vice versa ;

* Le point de vue des vaincus, de ceux qui ont le sentiment d’avoir perdu à la suite d’un changement sociopolitique radical.

Modalité de présentation

Les propositions, qui ne doivent pas dépasser les 2.000 signes, accompagnées d’un titre provisoire et d’une très brève note biographique, seront envoyées à redazione@suitefrancaise.it avant le 31 décembre 2024. Les résultats de la sélection seron communiqués avant le 31 javier 2025.

Les contributions définitives, de longueur comprise entre les 20.000 et les 50.000 signes, notes et espaces compris, avec un abstract et cinq mots-clé en anglais, seron rédigées conformément au normes éditoriales de la revue. Elles doivent parvenir dans le 31 mai 2025 pour être soumises à la procédure de révision de la double lecture anonyme. La sortie du numéro est prévue en autumne 2025.