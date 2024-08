PHD en Etudes Francophones, Hispaniques et Lusophones, Université de Miami

Le Michele Bowman Underwood Department of Modern Languages and Literatures vous informe qu’il accepte les candidatures pour le programme de doctorat en études littéraires, culturelles et linguistiques à l’Université de Miami pour l’année académique 2024-2025. Le portail de candidature ouvrira le 1er septembre.

Pour plus d’informations sur le département, les études et les documents de candidature veuillez suivre le lien suivant : https://mll.as.miami.edu/graduate/applications-and-admissions/index.html

Veuillez noter les deux dates limites suivantes :

Date limite pour l'admission prioritaire et la considération pour les bourses : 3 janvier 2025

Date limite pour les candidatures régulières (les candidatures ne seront pas prises en compte pour les bourses) : 17 février 2025

Notre programme de doctorat est un hybride unique entre les départements de langues traditionnels et la littérature comparée, car il offre une formation intellectuelle et pédagogique complète en Espagnol, Français et Portugais tout en encourageant l’interdisciplinarité à travers les mondes hispanophone, francophone et lusophone, mais aussi en recherchant les traditions linguistiques et culturelles italiennes, arabes, chinoises et indigènes. En étroite collaboration avec notre corps professoral exceptionnel, les projets de recherche établissent souvent des ponts entre des traditions géographiques et épistémologiques distinctes, comparant par exemple deux traditions linguistiques tout en utilisant des méthodes propres à la sociolinguistique ou aux études critiques de la langue, aux humanités numériques, ou aux études critiques de la race, du genre et de la sexualité.

Nous accueillons avec plaisir les candidatures et vous prions de bien vouloir diffuser largement cette information auprès des étudiants de licence et de master en Espagnol, Français et Portugais qui pourraient être intéressés par un doctorat en études littéraires, culturelles et linguistiques à l'Université de Miami. Je souhaite personnellement inviter vos étudiants à notre journée portes ouvertes virtuelle le vendredi 20 septembre 2024 à 15h. Il s’agit d'une excellente occasion pour les candidats de rencontrer notre corps professoral, de discuter avec des professeurs dans leur domaine, d'en savoir plus sur notre programme de doctorat, et de poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir concernant le processus de candidature.

Pour toute demande d’informations, veuillez contactez Andrea Martinez au courriel suivant : axm8496@miami.edu.

—

Patoimbasba Nikiema

Assistant Professor of French and Francophone Studies

The Michele Bowman Underwood Department of Modern Languages and Literatures

University of Miami.