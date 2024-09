Surgi au XIXe siècle comme bon nombre de catégories historico-littéraires, le mot pétrarquisme sert à désigner un « courant littéraire » reposant sur l’imitation des Rime de Pétrarque. À la croisée des cultures antique et chrétienne, le Toscan réinvente l’amour au XIVe siècle en mettant à la disposition de l’Europe prémoderne un nouveau langage, apte à être ressaisi par des amants-poètes qui vont l’institutionnaliser moyennant quelques ajustements pour en faire le langage universel de l’amour. Au fil des décennies, voire des siècles, au gré des aires géographiques, le modèle italien s’historicise et s’enrichit de sources nouvelles, d’écritures singulières. La revue Littérales consacre un sommaire aux Pétrarquismes européens entendent mettre en lumière la diversité de la production pétrarquiste et en interroger le sens dans un espace européen élargi entre XVIe siècle et XVIIe siècle.

(Illustr. : Rime, Trionfi de Pétrarque, Manuscrit du xve siècle, Bibliothèque nationale, Rome)