Les mots hors du livre (revue Éclats)

Éclats n°5, 2025 : Les mots hors du livre

La revue en ligne scientifique et transdisciplinaire Éclats est une revue créée au sein de l’école doctorale 592 LECLA « Lettres, Communication, Langues, Arts » de l’Université Bourgogne Franche-Comté. Inscrite au DOAJ depuis décembre 2022, la revue accueille les contributions de chercheurs et chercheuses, débutant.es ou confirmé.es, exclusivement dans les disciplines suivantes : lettres modernes et classiques, langues et civilisations, sciences du langage, sciences de l’information et de la communication, arts de la scène et du spectacle.

Le cinquième numéro de la revue Éclats souhaite mettre à l’honneur les mots hors des livres : performances, expositions, mises en voix, festivals, pratiques numériques, variétés des supports (des murs de la rue au corps comme lieu d’écriture). Peut-on, en effet, identifier une expérience du littéraire qui s’affranchisse du support imprimé ? À partir de la notion de “littérature exposée” qui renvoie aux pratiques littéraires pour lesquelles “le livre n’est ni un but ni un prérequis” (Rosenthal et Ruffel, 2010), il s’agira d’explorer les jeux de porosité avec d’autres pratiques artistiques (arts graphiques, scéniques, plastiques, etc.), et d’examiner ce que cette hybridité nous dit dans ses ambitions esthétiques, politiques, dans son rapport aux normes et aux institutions. Quels discours, pratiques et médiations s’établissent autour d’un événement littéraire, comme peut l’être le festival ou la performance ? Quelle(s) visibilité(s) tant pour l’artiste que pour l'œuvre, et quels enjeux de réception et de démocratisation résultent de telles pratiques ? Ce numéro s’ouvre à une multiplicité d’approches (arts du spectacle, littérature, sciences du langage, sciences de l’information et de la communication, sociologie et histoire littéraire, etc.) et à leurs croisements possibles dans des perspectives interdisciplinaires, autour des axes suivants :

Les œuvres : littérature hors du livre et rapport aux formes traditionnelles de l'écrit

- En quête de formes : déterritorialisation du littéraire, expérience littéraire et spectacularisation de la littérature.

- Le rapport à l’achèvement, à la clôture d’œuvres qui multiplient les modes d’appropriation, l’influence du “style de la genèse” (Anne Herschberg Pierrot, 2017), le caractère transitoire de la performance.

- Collaborations artistiques, croisements entre les arts et les approches : modes de production et d’appropriation qui introduisent une porosité entre individuel et collectif, temporalités et spatialités qui engagent la reproductibilité de l’œuvre.

- Création littéraire collective, pratiques multimodales et intermédiales, hybridité dans les critères génériques, formels. On interrogera ici les œuvres qui sortent le texte du livre ou qui font du texte un objet non littéraire, envisagé dans sa dimension graphique, picturale, matérielle ou sonore (esthétique du montage, de la juxtaposition, croisement entre pratiques esthétiques).

- Le statut et la posture de l’artiste (fragilités, reconnaissance), son rapport de contestation, d’adhésion ou de refonte des supports considérés comme traditionnels.

Le public : réception, démocratisation, accessibilité

- Accessibilité, démocratisation des mots et des œuvres : entre projet purement littéraire et projet social et politique (Belin, 2022).

- Usages et terrains du littéraire, rapport aux institutions et aux consécrations littéraires, légitimation des œuvres qui s’affranchissent du support écrit.

- La littérature à la portée de chacun : utopie littéraire, projet social et politique.

- Déhiérarchisation culturelle entre culture populaire et culture livresque légitime et ses différentes manifestations (J.-M. Colard, 2010).

Les artistes : performance, incarnation, geste, corps en jeu

- Le corps comme support des mots : approche esthétique (littérature performative) et sociale (le corps écrivant/performant dans des festivals, des rencontres, des résidences, etc.). La mise en espace, en gestes, en voix, de la littérature.

- La création comme processus ; engager le corps et le geste.

- Les liens entre littératures et pratiques visuelles, arts de la scène, arts plastiques (performances, lectures publiques, spectacles, promenades littéraires, poésies sonores, festival). Les expositions du littéraire en dehors du livre (la rue, la scène, le musée), les modes de reconnaissance et d’expression, les supports possibles et l’appréhension qu’ils engagent.

- Écritures de plateau, rapport entre texte et parole au théâtre, le texte utilisé comme source ou matériau.

Les discours autour : communication, médiation, événement

- Le discours autour de la littérature, les mots à propos des mots, critique, publicité, chronique, etc.

- Position et positionnement face aux mots : amateur, ordinaire, alternatif, populaire, etc.

- Booktube/bookstagram et les réseaux sociaux liés aux livres, incarner de nouvelles narratives vis-à-vis des mots, interroger les phénomènes de communion et de communauté qui en découlent, lien avec les avant-gardes (projet artistique, politique, esthétique ?).

- Les événements littéraires : Nuit de la lecture, salons du livre et festivals littéraires.

Votre proposition de contribution (environ 300 mots), accompagnée d’une courte notice bio-bibliographique, est à envoyer à l’adresse articles.eclats@gmail.com pour le 15 octobre 2024, en indiquant le ou les axes dans lesquels elle pourrait s’inscrire. Les réponses seront envoyées aux auteurs et autrices pour le 15 novembre, au plus tard.

Si votre proposition est retenue, nous attendons votre article pour le 30 janvier 2025. Les articles seront évalués en double-aveugle par des spécialistes extérieurs au comité de rédaction.

La revue Éclats est soutenue par la pépinière de revue en Open Access PREO. Toutes nos publications s’inscrivent dans la voie « diamant » de l’accès ouvert, c’est-à-dire sans aucuns frais, ni pour les auteurs, ni pour les lecteurs.

Pour plus d’informations : https://preo.u-bourgogne.fr/eclats/

