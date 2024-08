Christophe Granger, Sarah Rey, Introduction à l'histoire des sensibilités

L'histoire des sensibilités est aujourd'hui un champ de recherche florissant. Reliée à l'affirmation du sensible dans nos sociétés, elle étudie les sens, les émotions et les sentiments dans leur formation et leur transformation. Elle ne se borne pas à prouver qu'il y a une histoire de l'amour, de la haine, du goût ou de l'odorat à travers les âges : elle montre que les façons de sentir et d'éprouver, loin de procéder de fonctions naturelles ou de facultés individuelles, sont mêlées à l'histoire des sociétés humaines, qu'elles s'accordent aux enjeux sociaux, moraux et politiques qui les traversent.

Face à la pluralité des démarches de savoir qu'adoptent historiennes et historiens à ce sujet, ce livre vise à clarifier aussi concrètement que possible comment se fait l'histoire des sensibilités et ce qu'on peut attendre d'elle. Outre qu'il questionne les méthodes à l'oeuvre, l'usage des sources, les manières d'écrire ou de prouver, il prend le parti de puiser ses exemples dans toutes les périodes canoniques de l'histoire, de l'Antiquité à nos jours.

—

Christophe Granger est maître de conférences HDR en socio-histoire à l'université Paris-Saclay, membre du Laboratoire d'anthropologie politique (EHESS) et du CIAMS.

Sarah Rey est maîtresse de conférences HDR en histoire romaine à l'Université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes). Elle s'intéresse à l'histoire des sociétés anciennes et à la place des affects dans l'Antiquité gréco-romaine.

—

Sommaire

Introduction

Une démarche de connaissance

Apports et enjeux

I. Genèse d'une " histoire sans nom "

Origines impossibles : histoire et tragédie

Dilemmes antiques

Histoire tragique et historiographie médiévale

Passions et histoire à l'âge classique

Naissance d'un objet d'histoire (XVIIIe-XIXe siècles)

L'" âme sensible " : un tournant social

La nature humaine et la forme concrète des sociétés

Scott, Michelet et l'histoire sensible des peuples

Le " vertige des foisonnements " (XXe-XXIe siècles)

Un moment allemand : Nietzsche, Simmel, Boas, Weber

Un moment français : les durkheimiens, la psychologie collective et les premières Annales

Encadré 1. L'exubérant Moyen Âge de Johan Huizinga

Mot de passe : " Mentalités "

Et maintenant ?

II. L'usage des sens

L'oeil et le monde visible

Historicité du regard

Voir, vu, visible

Quand voir, c'est faire

Son et paysage sonore

Reconstituer la présence et l'intensité des sons

Encadré 2. Le son des grottes paléolithiques : une préhistoire des sens ?

Savoirs, techniques et modification de l'expérience sonore

Toucher, goûter, sentir

L'onguent et l'ordure : vers l'effacement des odeurs ?

Du goût au dégoût

Le toucher, le plus discret de tous les sens ?

Les sens et la mise en ordre du monde

Polysensorialité

Percevoir, classer, gouverner

Encadré 3. " Le savant et le cannibale " : une histoire sensible des sciences

III. Les formes de la vie affective

Sentiments distingués

Du berceau à la tombe : les sentiments familiaux

Encadré 4. L'expression obligatoire des sentiments conjugaux : lettres de la Grande Guerre

Sentiments moraux et ordre social

Encadré 5. La vergogne, une émotion médiévale

De la sexuation des sentiments

Une pragmatique des émotions

Du rire aux larmes : l'expression des émotions

Émotions et configurations sociales : la peur, la haine, la douleur

Une civilisation des moeurs ?

L'approche civilisationnelle : pulsion et contention

" Communautés émotionnelles "

IV. Émotions politiques

Gouverner par les émotions

Sacres, terreurs et bains de foule

Encadré 6. Les émotions de l'empereur : le cas de Rome

Émotions d'institution

Dire et ordonner : le savant et le religieux

Révolte, scandale, indignation

Mobilisations politiques et émotions populaires

Scandales et indignation, ou la rationalité des émotions

Encadré 7. Sensibiliser : les mains coupées du Congo

Un " partage du sensible " ?

V. Une histoire au présent

Comment savoir ?

Quelles sources ?

Le savoir et la preuve : une pratique de l'assemblage

Micro-histoire et archives " à contre-courant "

Le choix des mots

Encadré 8. Les formes théâtrales de l'histoire

Une histoire engagée ?

Conclusion

Repères bibliographiques.