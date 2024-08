"Comment penser aujourd'hui les rythmes ?", par Aliocha Wald Lasowski (podcast France Inter)

Aliocha Wald Lasowski est philosophe mais aussi musicien. C'est ainsi qu'il a publié l'an passé À chacun son rythme. Petite philosophie du tempo à soi aux éditions Le Pommier, un petit essai qui ouvre une réflexion sur le rythme qui structure aussi bien la musique que nos vies.

Il était l'invité de Charles Pépin dans l'émission Sous le soleil de Platon sur France Inter le mardi 6 août 2024.

Accéder au podcast sur le site de France Inter…

En arts ou en politique, dans le sport ou sur le plan numérique, le thème du rythme occupe une place essentielle. Il permet d'envisager la création et l'existence sous l'angle du tempo, à la fois individuel et collectif. Cette émission d'une heure environ permet d'aborder le rythme dans la diversité de ses domaines. A l'écoute du podcast, on y découvre une réflexion rythmique dans la peinture de Soulages, dans la musique de Paul McCartney, dans les textes de Deleuze, Michaux ou Glissant, dans la raquette de tennis de McEnroe ou dans les pieds du footballeur MBappé.