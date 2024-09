Critique fait du bruit (Les douze sons de Minuit)

Au début du XXe siècle, le futuriste Luigi Russolo publiait un manifeste pour "l’art des bruits" : l’introduction du son pur comme élément d’une musique élargie (ou continuée par d’autres moyens), ne date donc pas d’hier. Mais des "sound studies" aux "écologies du son" en passant par les pratiques du design, de l’art et de la performance, la référence au "sonore" est devenue assourdissante. Le vaste domaine que désigne ce terme excède désormais la musique, sans cesser de la concerner. Le nouveau numéro de Critique, coordonné par Élie During et Bastien Gallet, vient tenter d'éclairer cette situation.



Saluons par ailleurs la récente parution aux éditions Vrin des articles et notes publiés dans la revue Critique par Éric Weil, Philosopher avec Critique, qui complète le corpus déjà vaste de l’œuvre philosophique de Weil.

(Illustr. : Luigi Russolo et assistant Ugo Piatti dans leur studio de Milan avec Intonarumori, l’Arte dei rumori (l’Art des bruits), 1913).