Éric Weil, Philosopher avec Critique. Articles et notes publiés dans la revue Critique

Présentation, introduction, édition et notes par Patrice Canivez, Gilbert Kirscher et Sylvie Patron.

Cette édition présentée et annotée des textes publiés par Éric Weil dans la revue Critique, revue générale des publications françaises et étrangères fondée par Georges Bataille en 1946, complète le corpus déjà vaste de l’œuvre philosophique de Weil. Elle situe son activité dans le cadre de la politique éditoriale de la revue et des rapports riches et complexes entre Weil et Bataille.

Elle met en évidence la singularité de la pratique philosophique de Weil, entre les grands livres théoriques – Logique de la philosophie, Philosophie politique, Philosophie morale – et les analyses historiques et politiques concrètes des Essais et conférences. Partant de comptes rendus d’ouvrages qui témoignent de la vie intellectuelle de l’après-guerre, Weil traite en profondeur de l’Allemagne, des États-Unis, de l’URSS, de l’Angleterre, de l’avenir de l’Europe, de l’éducation en démocratie … Ses articles et notes critiques ouvrent sur une passionnante diversité de sujets et d’auteurs, connus ou moins connus.