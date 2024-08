Le Faust de Goethe (1808) oscille entre poème national allemand (Nationaldichtung) et mythe fondamental de l’homme moderne dans ses aspirations universelles. Il franchit rapidement dans la culture moderne les limites linguistiques et légendaires de son origine germanique pour s’exposer à l’échelle mondiale du XIXe au XXIe siècle. Poème-tragédie aux significations multiples, dont l’ambition est d’égaler les plus grands poèmes de l’humanité comme La Divine Comédie, il connut une réception difficile et heurtée, et a été souvent soumis à des lectures idéologiques et typifiantes. Sous le titre "Le Faust de Goethe entre stéréotypes et transferts culturels" et à l'initiative d'Évanghélia Stead, le récent numéro de la Revue germanique internationale (en libre accès sur OpenEdition) mène l’enquête sur cette réception.