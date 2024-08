William Thomas Beckford, Vathek (préf. de S. Mallarmé)

Édition sur l’original français et préface de Stéphane Mallarmé

Vathek, neuvième calife abbasside, grand esthète, puissant et cruel, abjure sa foi en signant un pacte avec un «Giaour» – un infidèle. Commence alors un parcours initiatique en quête de pouvoirs surnatuels. Mais, loin d’y accéder, Vathek et sa concubine Nouronihar seront happés par le stupre et la luxure et sombreront peu à peu vers des profondeurs infernales gouvernées par Eblis, le roi des démons.

Composé à la manière d’un conte des Mille et Une Nuits qu’aurait retouché le Marquis de Sade si ce n’est M. G. Lewis (Le Moine avant l’heure), ce récit terrifiant serait issu de la plume de William Thomas Beckford, âgé alors de 22 ans, à la suite quelques nuits d’orgies.

Écrit en français vers 1782, Vathek parait d’abord en traduction anglaise avant d’être publié à Lausanne en 1787. Ce curieux conte orientalisant n’a jamais cessé de susciter l’admiration et a inspiré de nombreux auteurs, à l’instar de Lord Byron, Edgar Allan Poe, Lovecraft, ou Borges, sans oublier Mallarmé dont nous rééditions ici la préface, imprimée à Genève en 1876.