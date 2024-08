Postérité des Amours jaunes : adapatations artistiques des poésies et poèmes en prose de Corbière (Tunis)

Appel à communications

Postérité des Amours jaunes :

adaptations artistiques des poésies et poèmes en prose de Corbière.

Colloque international (Tunis, jeudi 24 avril 2025)

Responsables scientifiques :

Ahmed Kaboub (Université de La Manouba), Benoît Houzé (Université de Rennes), Farah Zaïem (Université de La Manouba).

– Ma Patrie...elle est par le monde ;

Et, puisque la planète est ronde,

Je ne crains pas d’en voir le bout...

Ma patrie est où je la plante :

Terre ou mer, elle est sous la plante

De mes pieds – quand je suis debout.

(« Paria », vv.9-14.)

Longtemps considéré comme un poète maudit selon l’expression de Verlaine, Tristan Corbière est l’auteur du recueil des Amours jaunes, de poèmes en prose et il est également un peintre dont on a retrouvé au cours de la décennie passée de nombreuses peintures et caricatures. De nos jours Corbière porte le surnom de peintre-poète comme le désigne la critique universitaire en référence à l’appellation « Pittore-poëta » que Tristan apposa dans le registre de l’hôtel Pagano à Capri lors d’un séjour en Italie. L’université de La Manouba (le laboratoire Analyse Textuelle Traductions et communication), organise un colloque intitulé « Postérité des Amours jaunes : étude des adaptations artistiques des poésies et poèmes en prose de Corbière. » Cette journée d’étude qui se déroulera à Tunis inaugure pour la première fois sur la rive sud de la Méditerranée des études corbiériennes qui exploreront les riches facettes de la poétique des Amours jaunes. Ce colloque s’inscrit dans la veine des deux journées d’étude qui célèbrent Corbière et qui se dérouleront à Florence et à Paris en 2025.

Voici les deux axes de recherche que nous proposons dans cette journée d’étude :

1er axe : Postérité des Amours jaunes : étude des adaptations artistiques des poésies et poèmes en prose de Corbière.

2nd axe : La langue poétique de Corbière.

1. Postérité des Amours jaunes : étude des adaptations artistiques des poésies et des poèmes en prose de Corbière.

Cette journée vise à explorer différentes adaptations artistiques inspirées des poèmes et des textes de Corbière afin d’en révéler la richesse et la modernité que ce soit sous la forme de romans, d’essais, d’adaptations théâtrales, cinématographiques, picturales ou musicales. Il vaut de citer quelques exemples qui sont autant de pistes de recherche possibles :

« A la mémoire de Zulma », l’un des poèmes les plus sarcastiques des Amours jaunes interprété par Georges Brassens.

Amours jaunes, adaptation cinématographique de Jean Rollin en 1958,

Parmi les adaptations théâtrales des Amours jaunes citons celle d’Henri Courseaux en 2013 (mise en scène d’Hervé van der Meulen) ainsi que celle d’Émilie Gévart en 2013,

Corbière le crevant d’Emmanuel Tugny, roman inspiré de la vie de Tristan Corbière,

"Armor" est l’une des sections des Amours jaunes composée de sept poèmes mis en musique et interprété par Emmanuel Tugny.

La liste des adaptations des poèmes de Corbière n’est pas exhaustive et d’autres œuvres pourront être explorées.

2. La langue poétique de Corbière.

Il s’agit d’explorer l’usage inédit et original de la langue dans Les Amours jaunes à la lumière de la linguistique comme l’étude de la syntaxe, de la ponctuation, de la sémantique, de la lexicologie, ou bien de la morphologie. Corbière en quête d’un renouveau de la poésie interroge les formes poétiques traditionnelles, invente des néologismes et rompt ainsi avec les règles poétiques classiques. Il s’agira de mettre en lumière l’usage singulier de la langue chez Corbière comme le recours à une ponctuation inédite ou bien une syntaxe heurtée qui mime une déconstruction. L’étude des néologismes qu’offre Les Amours jaunes sera également la bienvenue.

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent comporter un titre, un résumé et une courte notice biographique. Elles doivent être envoyées avant le 15 décembre 2024 à l’adresse mail suivante : colloque.corbiere.manouba.2025@gmail.com.

Le comité scientifique se prononcera au sujet des propositions retenues avant le 15 janvier 2025. Les communications seront impérativement en français.

—

Bibliographie indicative

