Femmes et discours : entre quêtes et requêtes (Meknès, Maroc)

Université Moulay Ismail

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Laboratoire des Études Juridiques et Judiciaires

Equipe Droit Comparé et Environnement Social

organisent

la 6ème édition du colloque international

"Regards croisés sur les transformations du statut de la femme au XXIème siècle dans le monde"

intitulée

Femmes et discours : entre quêtes et requêtes

Toutes les civilisations ont contribué à une évolution non des moindres des sociétés où la notion de progrès implique une évolution de la condition humaine, non seulement en termes social et culturel, mais également au niveau économique et juridique. Le développement ne saurait être effectif sans les prises d’initiatives intrinsèques d’hommes et de femmes, parfois pionniers dans un domaine particulier. Cette réalité acceptable de nos jours n’a pas toujours été aussi évidente, notamment pour la gente féminine qui a lutté haut et fort pour se forger une place légitime dans la société, voire au sein même de sa propre communauté. La représentation discriminatoire de la femme va à l’encontre de l’esprit progressiste des sociétés et leurs évolutions. Il y a toujours une quête permanente de la femme pour affirmer son identité, son travail et sa voix. Cette dernière ne saurait se faire valoir sans une volonté continue de s’exprimer et de composer un discours mettant en avant la réalité de la condition de la femme. Qui mieux qu’elle pour en parler, étant donné que grâce au discours, elle « incarne, filtre, crée et transmet la culture »[1] et contribue ainsi à la pérennité d’un patrimoine social transmis de mère à enfants. Si cette transmission semble évidente et s’effectue oralement, elle reste restreinte dans le milieu familial. Au- delà de cet espace, le discours qui se fait entendre est plus celui des hommes et la voix féminine lorsqu’elle se fraie un chemin pour prendre la parole, le contrôle social se dresse. Michel Foucault souligne à ce propos que « dans toutes sociétés la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’un esquiver la lourde, la redoutable matérialité. »[2]. De là, le discours revêt un caractère emblématique sachant qu’il devient soit une sorte d’arme de destruction, de manipulation, de défense ou alors d’adhésion. Il permet également l’interrogation en rapport au monde tel que le discours philosophique, anthropologique, politique, juridique ou socio-économique effectue. De fait, bien au-delà du discours genré, le langage devient le moyen de se définir tant dans l’espace public ou privé, dans l’usage terminologique juridique ou encore à travers la puissance de l’écriture littéraire.

Chaque domaine a une relation particulière avec le discours. Les femmes, au fil du temps, ont su réinventer cette relation, utilisant le discours comme moyen pour exprimer leurs perspectives et influencer leurs perceptions sociétales. Politiquement, juridiquement ou socialement, la participation des acteurs sociaux, y compris les femmes, a joué un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie des femmes conduisant à des changements significatifs dans divers aspects de la vie.

Transdisciplinaire, ce colloque permettra, en priorité, aux chercheurs, issues d'universités et de domaines de recherche différents d’avoir un fructueux partage d’expériences culturellement et scientifiquement enrichissant. « Femmes et discours : entre quêtes et requêtes » explore la dynamique entre les aspirations profondes des femmes et les demandes concrètes qu'elles formulent pour réaliser ces aspirations en envisageant le discours sous toutes ses formes. Cette interaction met en lumière les défis et les stratégies que les femmes utilisent pour naviguer entre leurs désirs personnels et les structures sociales et institutionnelles. Elle souligne également l'importance de reconnaître et de soutenir ces quêtes et requêtes pour avancer vers une société plus équitable et inclusive.

Les communications pourront s’inscrire dans les axes suivants (cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité) :

- Femme et discours politique

- Femme et discours juridique

- Femme et discours économique

- Femme et discours littéraire

- Femme et discours religieux

- Femme et médias

- Femme et pop culture

Dates à retenir

Lancement de l’appel à communication : 8 juillet 2024

Date limite de soumission : 22 décembre 2024

Notification d’acceptation : 15 janvier 2025

Tenue du colloque : 6-7 mars 2025.

Soumission d’une intervention

- Les résumés doivent nous parvenir à l’adresse suivante : colloquediscoursfemme@gmail.com

- Veuillez rédiger votre proposition de communication en Word (Times New Roman 12) selon le canevas suivant :

Madame/ Monsieur :



NOM/ Prénom :



Institution d’attache :



Numéro de téléphone :



Adresse électronique :



Statut : Enseignant/Chercheur □. Doctorant □ Autre □

Titre de la communication :



Résumé de la communication (300mots/ 2000 signes hors bibliographie ; la problématique et la méthodologie doivent être indiquées)



Mots-clés (3 à 5 mots)



Bibliographie : 3 à 5 titres.

—

Consignes et format de communication

- Chaque proposition de communication sera évaluée en double aveugle par les membres du comité scientifique.

- La notification sera faite aux contributeurs dont les propositions auront été retenues.

- Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes

- Les langues de communication seront le français, l’arabe , l’anglais

- Toutes les soumissions doivent rapporter des résultats de recherche originaux et non publiés auparavant.

- Pour éviter les problèmes techniques potentiels, les présentateurs seront requis de partager leurs diapositives avec le comité d’organisation une semaine avant le colloque (un email sera envoyé aux participants à cet égard).

- Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation, sera envoyé à lal’adresse colloquediscoursfemme@gmail.com selon les critères suivants :

* Police de caractère : Times New Roman 12.

* 20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises).

* Texte justifié à gauche et interligne simple.

* Citations en bas de page, titres en italique.

* Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte.

—

Publication

- Les articles définitifs sont à envoyer pour la publication après le colloque.

- Les articles sélectionnés seront publiés dans un volume spécial.

—

Coordination du colloque :

- Fatima-Zohra BENSALAH (FSJES, UMI, Meknès)

- Fatima EL MASSOUDI (FSJES, UMI, Meknès)

- Mounia ZIZI (FSJES, UMI, Meknès)

Comité scientifique

- BOUAYAD Abdelghani (FSJES, UMI, Meknès)

- ZOUHRI Mohamed (FSJES, UMI, Meknès)

- MAAMAR Mustapha (FSJES, UMI, Meknès)

- AILLI Souad (FSJES, UMI, Meknès)

- KORRI YOUSSOUFI Mohamed (FSJES, UMI, Meknès)

- IHAZIRIR Abdelmalek (FSJES, UMI, Meknès)

- ZRIOUIL Mohammed (FSJES, UMI, Meknès)

- ZINE-DINE Aissam (FSJES, UMI, Meknès)

- BENSALAH Fatima-Zohra (FSJES, UMI, Meknès)

- EL MASSOUDI Fatima (FSJES, UMI, Meknès)

- ZIZI Mounia (FSJES, UMI, Meknès)

- JAAFAR Mohamed (FSJES, UMI, Meknès)

- EL AICHE Houda (FSJES, UMI, Meknès)

- MTAFI Oifâa (FSJES, UMI, Meknès)

Service doctorat et activités scientifiques

- Fatima JAABOUQ

- Sara MALIKI

—

[1] Joel Scherzer, Langage et culture : une approche centrée sur le discours, Langage et société, n° 139, 2012, p.41.

[2] Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p.10-11.