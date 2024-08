Diplômées, n° 292-293 : "Réalité(s)"

La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de deux livres par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.

La revue Diplômées est éditée par La Route de la Soie - Éditions et a désormais intégré le projet FemEnRev qui regroupe les « féminismes en revue. » Vous pouvez retrouver Diplômées depuis ses débuts : https://femenrev.persee.fr/collection/femdi

—

Pour son dix-septième numéro sous sa forme contemporaine, Diplômées souhaitent rassembler les réflexions, les recherches autour de la réalité (singulière ou plurielles).

À l'ère du numérique et des technologies avancées, la question de la réalité devient de plus en plus complexe et multifacette. Quelles réalités vivons-nous ? La réalité, est-elle une expérience purement subjective ou existe-t-il une réalité objective partagée ? Entre réalité augmentée, réalité virtuelle, et intelligence artificielle, nos perceptions et nos expériences du monde se transforment. Bergson, en évoquant la "réalité immédiate", nous invite à réfléchir sur notre rapport au temps et à l'espace, éléments fondamentaux de notre compréhension de la réalité. Comment les avancées technologiques modifient-elles notre rapport au monde, à l'autre, à nous-même ? La réalité est-elle simplement ce qui nous résiste, selon la célèbre définition de Merleau-Ponty, ou devient-elle une construction sociale, culturelle, voire personnelle, constamment en mouvement ? Dans ce contexte, nous invitons les contributeurs à explorer les dimensions philosophiques, sociologiques, psychologiques, et technologiques de la réalité. Comment penser la réalité dans sa pluralité ? Quels sont les enjeux éthiques, épistémologiques, et politiques de ces nouvelles réalités ?

Date de remise des articles : fin décembre 2024 - fin janvier 2025 à : claude.mesmin@orange.fr et en copie à contact@affdu.fr

—

Données techniques pour les articles