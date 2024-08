Les Gouro de Côte d’Ivoire : identités, cultures, visions du monde à l’aune de la mondialisation (Abidjan, Côte d'Ivoire)

Appel à communications

COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE

Les Gouro de Côte d’Ivoire : identités, cultures, visions du monde à l’aune de la mondialisation

3-5 décembre 2024

Université Félix Houphouët-Boigny

La mondialisation révèle un profond paradoxe : alors qu’elle défend l’ouverture sur le monde par l’accès aux découvertes scientifiques et technologiques, elle entraîne une forme de repli identitaire. De par le monde, une montée en puissance des idéologies suprémacistes se manifeste.

En Occident, les partis conservateurs progressent dans un environnement qui semblait avoir dompté ces questions. Tandis qu’aux États-Unis, la droite conservatrice a accédé au pouvoir d’État avec l’élection de Donald Trump, en France, la droite identitaire a été aux portes de l’Élysée puisqu’à deux reprises, Marine Le Pen et son Rassemblement National sont arrivés au second tour de l’élection présidentielle. Ces exemples, symptomatiques de l’atmosphère générale liée aux revendications identitaires, ravivent des tensions dans l’Est européen. La guerre en Ukraine trouve, en partie, son explication dans des considérations géopolitiques et identitaires. L’évolution du phénomène est d’autant plus incompréhensible dans un pays comme la France qui a tout mis en œuvre pour gommer les identités d’origine avec sa politique de droit du sol, de la République universelle et de l’assujettissement des identités.

Plus près de nous, en Afrique de l’Ouest, engagés dans la défense solitaire de leurs territoires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger rompent les liens diplomatiques avec une partie de la communauté internationale, avec en toile de fond, la question de l’affirmation de soi. La plupart des conflits militaro-politiques, au Rwanda, en République Démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Cameroun ont pour fondement la question des origines.

À l’intérieur des États, un phénomène nouveau apparaît. En Côte d’Ivoire notamment, l’on observe un intérêt accru pour la culture, la région d’origine… Des groupes ethniques créent des chaînes de télévision sur internet et des groupes WhatsApp pour promouvoir leurs us et coutumes, à travers la découverte de nouveaux talents artistiques, la célébration des anciens ou encore l’organisation de festivals. Le foisonnement des télés, radios et awards baoulé, bété et gouro, entre autres, en est l’illustration.

D’où vient cet intérêt grandissant pour les origines, les cultures et traditions africaines et ivoiriennes, en particulier ? Une des raisons plausibles de cette quête et de la valorisation de l’identité est la réaction à d’autres identités hégémoniques, appréhendées comme des menaces à l’expression et à la pérennisation des communautés ainsi que leurs mœurs. En Afrique, les réseaux sociaux peuvent être perçus comme une autre réponse à cette problématique. En effet, la représentation de soi sur Facebook, YouTube et TikTok exige un renouvellement des contenus attrayants et surtout originaux. Très intéressés par les questions de dot, de mariage, de baptême d’enfants, de règlement de conflits, les utilisateurs des réseaux sociaux en sont venus à se passionner pour leurs cultures et à les faire connaître.

Malgré cet intérêt, l’on constate une méconnaissance de nos histoires, de nos cultures, non enseignées dans les écoles. Il apparaît fondamental de poser les jalons d’une redéfinition de ce qui nous caractérise proprement en tant qu’Africains, Ivoiriens, Baoulé, Bété, Malinké, Sénoufo, Dan, Gouro, d’où la nécessité d’organiser un colloque qui réfléchirait sur un groupe ethnique spécifique, important dans l’histoire et le peuplement de la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire compte plus d’une soixantaine d’ethnies dont les Gouro, un peuple hétérogène qui occupe le Centre Ouest du territoire ivoirien. Dans un monde en constante évolution et de plus en plus multiculturel, comment comprendre la quête des origines gouro ? Quelles opportunités y a-t-il à s’intéresser au pays gouro ? Les Gouro de la Côte d'Ivoire : d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Quelles relations entretiennent-ils avec les peuples de Côte d’Ivoire et d’ailleurs ? Quelles sont les contributions significatives de la culture gouro au plan national et international ?

Les Gouro constituent l'un des groupes ethniques les plus importants de Côte d'Ivoire. Ils sont considérés avec les Gagou/Gban comme les plus anciens peuples du territoire. Les femmes gouro sont reconnues comme de farouches entrepreneurs, leaders dans le secteur du vivrier. Le masque/danse Zaouli, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis le 06 décembre 2017, est une vitrine culturelle ivoirienne. Dans l’imaginaire populaire, le nom des Gouro est souvent associé aux vertus aphrodisiaques d’un cure-dent. Leur histoire, leur culture et leur contribution à la vie de la nation sont cependant méconnues du grand public.

Présents dans les régions de la Marahoué, du Goh, du Haut Sassandra, les Gouro ont une culture qui mérite d'être explorée. Leur proximité avec divers peuples ivoiriens et africains, (baoulé, bété, wan, ayahou, yowlè, mona, dan, sénoufo, malinké, peul, bissa, …), en fait un groupe ethnique dont le dynamisme est à la mesure de ces interconnexions. Le peuple gouro est riche de son histoire, de ses traditions, de son art, de son artisanat, de sa générosité, de son hospitalité, de son courage. L’on doit à des écrits d’éminents chercheurs comme Claude Meillassoux (1964), Bah Bi Youzan (1989), Tououi Bi Irié Ernest (2009) d’avoir observé et analysé le peuple gouro. Cependant, ces recherches restent accessibles aux seuls universitaires. Il est temps de présenter et de diffuser ces travaux relatifs au pays gouro pour une meilleure connaissance de sa culture et de ses hommes et femmes.

Dans le cadre des activités académiques du Groupe de Recherche en Art du Spectacle (CRAS), un Colloque International Pluridisciplinaire sur les Gouro de Côte d’Ivoire, les 03, 04 et 05 décembre 2024, se tiendra à l’Université Félix Houphouët-Boigny. Le présent projet de rencontre se propose de porter un regard scientifique sur le pays gouro, d'explorer son origine, son identité, sa place, sa contribution et ses perspectives d'avenir dans la vie socio-politique et culturelle ivoirienne et africaine.

AXES THEMATIQUES

Axe 1- Les Gouro de Côte d’Ivoire : origines, identités et pratiques rituelles

Axe 2- La littérature, l’art et l’artisanat du pays gouro

Axe 3- Les perceptions, interactions et transformations socio-culturelles du pays gouro

Axe 4- Les Gouro dans les activités économiques et politiques

Toute autre communication peut être acceptée, si elle porte une réflexion en lien avec le pays gouro, non prise en compte dans les axes indiqués supra.

—

QUELQUES TRAVAUX SUR LE PAYS GOURO

BAHA Bi Youzan Daniel, « Organisation traditionnelle du travail agricole et difficultés de main-d’œuvre salariée dans les agro-industries : l’exemple du complexe sucrier de Zuénoula au pays gouro », KASA BYA KASA, N°11, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1989.

DELUZ Chiva Ariane, Organisation sociale et tradition orale : Les Gouro de Côte d’Ivoire, Paris La Haye, Mouton, 1970.

KOTCHY-N’GUESSAN Barthélémy, Éléments culturels et formes de représentation en Afrique noire l'exemple de la Côte d’Ivoire, Thèse de Doctorat d'État en Littérature Française, Tome 2 et 3, Université de Paris VIII-Vincennes, Saint-Denis, 1983, [sous la co-direction des Professeurs Jean Levaillant et Anne Ubersfeld]

MEILLASSOUX Claude, Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire, Paris, Mouton, La Haye, 1964.

SOUPE Lou Touboué Jacqueline, « Lecture de la théâtralité dans le chant-danse gahou du pays gouro », Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations, Revue semestrielle, N°3, Éditeur : Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly-Korhogo, Décembre 2021, pp. 395-408, Disponible sur (https://www.ziglobitha.org/.

TIZIE Bi Koffi, Le Kamandjè, un costume dans la culture Kwénin, Thèse de Doctorat Unique, Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, 2019, [sous la direction du Professeur Bamba Sékou]

TOUOUI Bi Irié Ernest, Conte gouro de Côte d’Ivoire : valeur expressive et pouvoir de socialisation de l’homme, Université de Cocody, Thèse de Doctorat d’État ès Lettres et Sciences Humaines, 2009, [sous la direction du Professeur Zadi Zaourou Bernard]

—

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président

Prof. SIDIBE Valy, Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines (ASCAD)/Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Vice-Présidents

Prof. SANOU Salaka, Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou-Burkina Faso

Prof. MEDEHOUEGNON Pierre, Université Abomey-Calavi-Benin

Prof. TOUOUI Bi Irié Ernest, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Membres

Prof. KOUADIO N’Guessan Jérémie, Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines (ASCAD)/Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. KONANDRI Affoué Virginie, Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines (ASCAD)/Université Félix Houphouët Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. COULIBALY Adama, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. BAHA Bi Youzan, Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. KOLI Bi Zuély, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. MEITE Méké, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. TIDOU Sanogo Abiba, Université Lorougnon Guédé de Côte d’Ivoire

Prof. ADOM Marie Clémence, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. TOH Bi Irié Emmanuel, Université Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire

Prof. KAMATE Banhouman André, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. LEZOU Aimé Danielle, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. RASCHI Nataša, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Prof. MAKACH Zohra, Université Ibn Zohr d'Agadir, Maroc

Prof. DENYER Heather Jeanne, Assistant Professor of Theatre/California State University, Fullerton Department of Theatre and Dance

Prof. KABLAN Adiaba Vincent, Université Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire

Prof. ZAMINA Kouassi Johnson, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. BLEDE Logbo, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. OBOU Louis, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

Prof. KIENON Timpoko Hélène, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire

—

COMITE D’ORGANISATION

Présidente

Dr (MC) SOUPE Lou Touboué Jacqueline, Université Félix Houphouët-Boigny

Vice-Présidents

Dr YOKORE Zibé Nestor, Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle

Dr KEITA Moussa, Université Félix Houphouët-Boigny

M. BOLA Bi Tiékoura Elisée, Doctorant/Université Félix Houphouët-Boigny

Membres

Dr (MC) TANO Kouakou Pierre, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr (MC) DAKOURY Koudou David, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr KOUAKOU Jean Michel, Université Péléforo Gon Coulibaly

Dr EZEKIEL Samuel Adéwola, Université Félix Houphouët-Boigny

Dr ANTOINE Germain Tokpa, Université Félix Houphouët-Boigny

M. TOURE Adama, Etudiant/ Université Félix Houphouët-Boigny

—

DISPOSITIONS PRATIQUES

Soumission des contributions

Les propositions de communications individuelles ou collectives sont adressées à colloquegouro2024@gmail.com. Elles doivent comprendre les éléments suivants : Titre et résumé ne dépassant pas 250 mots, nom et prénom(s), institution académique ou professionnelle de l’auteur, y compris téléphone et courriel.

Dates importantes

Date et lieu du colloque : 03 au 05 décembre 2024 à l’Université Felix Houphouët-Boigny

Date limite de réception des propositions de communication : 10 octobre 2024

Date de notification d’acceptation des propositions de communication : 15 octobre 2024

Date limite pour la réception de toutes les communications : 20 novembre 2024.

Dernier délai de réception des textes pour la publication des actes du colloque : 20 décembre 2024

Date de parution des actes du colloque : fin décembre

Langues du colloque : Les communications, d’une durée de 15 minutes au maximum, seront prononcées en français ou en anglais, langues de travail du colloque.

Frais de participation : Enseignants-chercheurs et chercheurs : 50 000F CFA (77 €)

Étudiants (Doctorants, Masterants) : 20 000F CFA (31 €). Ces frais couvrent les pauses café, déjeuners et kits de participation.