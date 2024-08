Fantasy Art and Studies, n° 16 : "L'étoffe des héros : le vêtement de Fantasy / Fantasy Clothing (revue )

(English version below)

De quelle étoffe se parent les héros ? L'habit fait-il le magicien ? Comment sont conçus les vêtements des personnages de Fantasy et de quels enjeux narratifs sont-ils porteurs ?

Autant de questions sur lesquelles se sont penchés les intervenants de la journée d'études 2024 des Têtes Imaginaires, dont les actes sont à retrouver dans ce 16e numéro de Fantasy Art and Studies, accompagnés de nouvelles originales prolongeant la réflexion, de deux nouveaux chapitres des BD d'Antoine Pelloux et de Guillaume Labrude et d'illustrations signées GaëlleC., Philippe Chevillard, Guillaume Labrude et Véronique Thill.



What kind of fabric do heroes wear? Do clothes make the magician? How are the clothes of fantasy characters designed, and what narrative stakes do they carry?

These are just some of the questions explored by the contributors to the Têtes Imaginaires 2024 online conference, the proceedings of which can be found in this 16th issue of Fantasy Art and Studies, along with original short stories extending the discussion, two new chapters in the comics by Antoine Pelloux and Guillaume Labrude and illustrations by GaëlleC., Philippe Chevillard, Guillaume Labrude and Véronique Thill.

Sommaire / Contents



Lire en ligne…

Edito, de/by Justine Breton

Témoignage/Case Study. Retour d’expérience d’une costumière de fantasy, de/by Méandrël

Article. Weaving the Wheel – Costume and storytelling in The Wheel of Time Adaptation, de/by Anika Klose

Fiction. L’Étoffe du Peuple, de/by Lise Ambriac

Fiction. Quand un peuple en habille un autre, de/by Margerie Kremer

Article. S’habiller à Westeros : paraître et disparaître dans l’univers de George R. R. Martin, de/by Aymeric J. Ivars

Article. L’Habit ne fait pas le cambrioleur : les Hobbits et leur garde-robe dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, de/by Hugo Lacoue-Labarthe

Fiction. Or et gris, de/by Milena Hornam

Fiction. Toiles, de/by Anaïs Mirliaz

Article. Vers l’uniform(e)isation du genre : l’évolution des costumes dans la série de fantasy Winx Club (2004-2019), de/by Marie Bastien

Article. While the Heroines Transform: Female Representation and Colour-Coding of the Magical Girl Group, de/by Eugnenia Biavati

Fiction. La Rivière du Voile Étoilé, de/by Linoa Tradell

Fiction. Un souvenir de soie, de/by Sandrine Vailtera

Article. Gas Masks, Saris, and Waistcoats: Culture and Costume Design in the Watermill Lord of the Rings: A Musical Tale Production, de/by Bettina Burger

Article. De la joaillerie dans l’Entre-terre : l’usage de la bijouterie en tant qu’élément de narrative design dans le jeu vidéo Elden Ring, de/by Samuel Levêque

BD/Comics. La Traque (2e partie), de/by Antoine Pelloux

BD/Comics. La Plus Belle pour aller danser, de/by Guillaume Labrude