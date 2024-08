Lumières, n° 43, 2024 : "Un monde de couleurs. Représentations chromatiques au XVIIIe siècle" (dir. Aurélia Gaillard & Charlotte Guichard)

Introduction

Aurélia Gaillard, Charlotte Guichard

Page 27 à 50

Lovely colours: Colour and Affect in the Early Royal Society of London

Alexander Wragge-Morley

Page 51 à 70

Trois couleurs ? Enlightenment Visions of Colours

Fokko Jan Dijksterhuis

Page 71 à 103

From Experiments to Figuration. Pigment Powders, Newton’s Colour Wheel and Traité de la Peinture au Pastel

Giulia Simonini

Page 105 à 130

Concurrence des figurations de la couleur textile au XVIIIe siècle. Autour des toiles indiennes et du manuscrit de Beaulieu (1732)

Ariane Fennetaux

Varia

Page 133 à 146

L’énigme justine : voies et voix de l’errance

Leila Chevalley

Page 147 à 169

Représenter la richesse dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau : « les gens du bel air, […] voilà les acteurs de tous vos romans ! »

Antonia Zagamé

Recensions

Page 173 à 175

Myriam-Isabelle DUCROCQ, La république de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution, Oxford, Voltaire Foundation, 2022.

Pierre Cretois

Page 175 à 183

Le cosmopolitisme des Lumières en débat

Joan-Pau Rubiès et Neil Safier (dir.), Cosmopolitanism and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 2023. Frank Ejby Poulsen, The Political Thought of Anacharsis Cloots : a Proponent of Cosmopolitan Republicanism in the French Revolution, Berlin/Boston, De Gruyter, 2023.

Benjamin Bourcier

—

Mis en ligne sur Cairn.info le 01/08/2024