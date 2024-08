"J'irai chercher Kafka" de Léa Veinstein (France Culture)

Faisant suite à la publication par Léa Veinstein du récit J'irai chercher Kafka (Flammarion, 2024), cette série en cinq épisodes réalisée par Laure Egoroff revient sur l'enquête menée par Léa Veinstein sur la trace des manuscrits de l’auteur Franz Kafka. Premier élément de fascination, ou premier "signe" pour l’autrice : un visage intriguant sur une carte postale aperçue dans l’enfance au mur du bureau paternel. À qui appartient-il

Quelques années plus tard, un manuel d’allemand permet de résoudre l’énigme : il s’agissait du portrait photographique du célèbre écrivain tchèque de langue allemande. À mesure qu’elle s’intéresse à Franz Kafka, Léa Veinstein découvre que son œuvre aurait bien pu ne pas arriver jusqu’à nous si son ami Max Brod n’avait décidé d’ignorer délibérément une note manuscrite de Franz l’enjoignant à brûler tous ses écrits. Puis, si Brod n’avait emporté les inédits de Kafka dans son exil palestinien.

Dans l’immédiat après confinement, Léa Veinstein a fait le voyage en Israël, elle a interrogé les avocats des deux parties et consulté les manuscrits originaux à la Bibliothèque Nationale de Jérusalem. Magnétophone en main, elle a gardé des traces sonores de son voyage qui ponctueront parfois le feuilleton. Mais si ce récit a une base autobiographique et documentaire, nous avons fait ici le choix de la fiction ; cette histoire vraie a, du reste, tout du conte ou, diraient certains, du récit kafkaïen. Tout est vrai mais nous jouerons à le rejouer en fabriquant de faux documents sonores à partir des vrais, en transformant en saynètes des anecdotes racontées par Léa, en faisant résonner les voix fictives de Kafka, Max Brod, Milena Jesenska etc.

L’œuvre de Kafka met en scène des doubles de l’auteur, Léa Veinstein aura le sien : la comédienne Anna Cervinka (de la Comédie-Française). Le récit à la première personne accueillera une polyphonie qui donnera aussi à entendre les accents et les langues qui, de Prague à Jérusalem, sont la bande originale de cette histoire.

Sommaire…

Épisode 1/5 : Les pointillés sur la carteJuin 1924 : Franz Kafka s’éteint dans un sanatorium près de Vienne. Juste après les funérailles, son ami Max Brod trouve dans un tiroir chez ses parents deux billets à son nom : Kafka lui demande de détruire tous ses manuscrits. Il décide de faire l’inverse.LECTURE2 juill. • 28 min

Épisode 2/5 : 20 rue SpinozaMars 1939 : Prague est envahie par les nazis. Max Brod prend le dernier train et s’enfuit vers Tel Aviv. Dans son unique valise : les manuscrits de Kafka. Je décide de suivre la trace de cette valise et de partir pour Tel Aviv. LECTURE2 juill. • 28 min

Épisode 3/5 : Le billet de MonopolyAprès la guerre, Max a tenté de refaire sa vie à Tel Aviv. Il rencontre Esther Hoffe. Ils travaillent ensemble à l’édition des œuvres de Kafka, commencent une histoire d’amour et Brod lui lègue les manuscrits… Je suis à Tel Aviv.LECTURE2 juill. • 28 min

Épisode 4/5 : C’est pas Kafka, c’est une telenovela !À la mort de Max Brod, en 1968, les manuscrits de Kafka sont la propriété d’Esther Hoffe. Elle commence à les revendre, avec l’aide de sa fille Eva, hôtesse de l’air. Mais en ont-elles le droit ? Je rencontre les avocats des deux parties qui me racontent la saga des "procès-Kafka".LECTURE2 juill. • 28 min

Épisode 5/5 : Une lettre de moi en train de cheminer vers vousAprès cinquante ans de procès, l’ensemble des manuscrits de Kafka est rassemblé dans la Bibliothèque de Jérusalem. J’entre dans la salle des documents précieux, je les touche enfin. Ils auraient bien pu ne jamais se trouver entre mes mains. LECTURE2 juill. • 28 min