Thierry Amalou, La Sorbonne entre en guerre de religion. Autorité universitaire, censure et pouvoir royal en France (v. 1551-v. 1589)

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la Sorbonne fut le lieu de façonnement d’une idéologie sacerdotale qui, dès avant la réception du concile de Trente, fit corps avec le désir de réforme de l’Église. Thierry Amalou met ici en lumière la façon dont un modèle clérical, le « lévitisme », combina progressivement trois dimensions : celles du prêtre-sacrificateur, du prophète biblique et du prédicateur. Les livres historiques de l’Ancien Testament constituaient un matériau particulièrement adapté pour penser la lutte contre l’hérésie et encourager les violences criminelles. Le parallèle entre le zèle des catholiques et celui des Hébreux fut alors déterminant pour légitimer l’ingérence des théologiens parisiens dans l’espace public. Contrairement à une légende noire, la Sorbonne sut mettre au service de ses combats les armes forgées par l’humanisme biblique. Ainsi, un spectaculaire basculement ecclésiologique, jusque-là sous-estimé par l’historiographie, affecta l’institution universitaire : la promotion de la primauté pontificale au détriment d’une tradition conciliariste ancienne que le détachement à l’endroit de la figure paternelle du roi rendait moins vivace.

Thierry Amalou est professeur d’histoire moderne à l’Université d’Artois.

Table des matières

Introduction. Faire l'histoire des vaincus de la Renaissance

PREMIÈRE PARTIE. GENÈSE D'UN ZÈLE ARDENT (1551-1561)

Chapitre premier. Le péril d'un schisme gallican Le renforcement des fonctions censoriales et inquisitoriales Le combat contre les légistes du roi: renier l'héritage conciliariste ?

Chapitre II. Le choix de la primauté romaine De l'union au bras de fer avec la royauté Une université en crise: l'altération du lien de filiation avec le roi Un horizon ecclésiologique de substitution: le Vicarius Christi

Chapitre III. Le combat contre l'hérésie L'ivraie évangélique ou l'hydre calviniste ? Des dissidences anciennes résolues par la correction fraternelle ? Le calvinisme est un sacramentarisme Le calvinisme, somme de toutes les hérésies

DEUXIÈME PARTIE. LA CRISTALLISATION DES LUTTES CONFESSIONNELLES (1561-1562)

Chapitre IV. La mue controversiale de la faculté avant Poissy Discorde eucharistique et engrenage médiatique La provocation des placards (1534) et sa récidive (1560) La réfutation des théologiens parisiens Villegagnon et l'amplification de la dispute La polarisation du débat: le prêtre comme "sacrificateur"

Chapitre V. Via Discordia. Le choc des confessions de foi L'horizon européen des politiques de concorde: quelles méthodes, quelles sources d'inspiration pour Poissy ? Une dispute publique pour confesser sa foi (9-25 septembre) Les moyenneurs utraquistes et le modèle de l'intérim d'Augsbourg La politique des conférences au péril des démarcations confessionnelles La défiance des zélés envers le pouvoir royal

TROISIÈME PARTIE. L'ENGRENAGE DE LA GUERRE SAINTE JUSQU'EN 1589

Chapitre VI. Le renouveau scolastique au secours de la controverse La formation d'hérésiologue La consolidation de l'idéologie cléricale: l'oeuvre d'Antoine de Mouchy

Chapitre VII. Le lévitisme contre l'autorité monarchique Punir les hérétiques Réconcilier les hérétiques: l'inflexion rigoriste Combattre Achab et Jézabel, souverains impies (1 R 16, 29-32, 40)

Chapitre VIII. Le rêve d'une royauté sacerdotale La traduction de la Bible en français: un enjeu doctrinal, une source de fragilisation du magistère Face à Judas. De la censure de la Sorbonne à la condamnation de Grégoire XIII (1567-1575) La théocratie, stade ultime du lévitisme

Conclusion. Naissance de la "République sorbonale" Penser l'unité de l'Église: le grand basculement en faveur de la primauté pontificale Défendre l'Église et sa hiérarchie: lévitisme sacerdotal et homilétique prophétique Le zèle vétéro-testamentaire pour lire l'histoire du XVIe siècle Prophétisme d'institution et d'interaction: une singularité parisienne propice à la violence intellectuelle ?

Sources Bibliographie Index des noms et de personnes