Le temps du poème (Po&sie 188)

Inauguré par une méditation de Martin Ruef sur le tic-tac des horloges et la façon dont la poésie sait prendre son temps et le nôtre, la 188e livraison de la revue Po&sie, directement accessible en ligne via Cairn, règle sa montre sur de nouveaux poèmes et de nouvelles poétiques. Elle distribue le retour de trois sections, "Exils/Asiles", "Non loin l’Ukraine", "Continuer, Deguy". Dans ses proses théoriques, et face aux désastres d’un temps dégondé, elle admet avec Stéphane Mosès, qu’on a "touché au temps".