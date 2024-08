"Je me sens attiré par tout ce qui n’est pas moi". Entretien avec Mathias Echenay (en-attendant-nadeau.fr)

À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

« Je me sens attiré par tout ce qui n’est pas moi » : entretien avec Mathias Echenay, par Sébastien Omont

2024 marque les vingt ans des éditions La Volte, fondées pour publier La horde du contrevent d’Alain Damasio, et dont le nom, dans La zone du dehors, autre roman du même auteur, désigne un groupe révolutionnaire au sein d’une société conformiste. Rencontre avec Mathias Echenay, « animal collectif » passionné, qui a beaucoup de choses à dire sur la science-fiction, ses auteurs et autrices et l’édition en général. Un entretien réalisé avant les élections européennes et législatives.

Au moment des quinze ans de La Volte, vous aviez mis en avant trois axes : littérature interstitielle (hors les codes, les genres et les normes) ; approche politique et contre-culturelle ; attention aux expérimentations et fulgurances du langage. Cinq ans après, sont-ils toujours valables ?

Plus que jamais ! Quand je reçois des manuscrits, je sais qu’une bonne histoire bien écrite ne me suffira pas : l’identité de la maison d’édition a vraiment affaire avec le langage, même parfois expérimental. En suivant l’évolution de Sabrina Calvo, luvan, Léo Henry, Alain Damasio, cela me paraît très clair. J’ai formulé ces trois dimensions a posteriori, bien après la création de La Volte. Quelquefois, plutôt que de « littérature interstitielle », je parle de « transfiction ». […]

