Sofiane Si Merabet, L'arabe confus

Qu’est-ce qu’être arabe aujourd’hui ? Quelle histoire partage-t-on ? Au-delà de l’actualité et des idées reçues, comment dire la fierté d’être soi ? Telles sont les questions que se pose Sofiane Si Merabet, créateur du compte Instagram The Confused Arab, dans ce livre riche et plein d’audace.

Afin de mieux comprendre sa place dans le monde contemporain, ses propres déplacements et les aspirations de sa génération, il décide de remonter le fil de ses souvenirs personnels et de l’histoire. Avec finesse et érudition il confronte le passé et le présent pour mieux questionner les différents fragments qui constituent une identité, les liens qui nous unissent les uns aux autres comme ceux qui nous attachent à nos lieux, même quand ceux-ci n’existent plus, à nos histoires, même quand celles-ci sont niées, oubliées.

Car d’Alger à Dubai, de Paris à Beyrouth, être arabe, c’est savoir qu’une identité n’est pas figée, qu’elle ne s’arrête pas seulement aux mélodies et aux anecdotes mais qu’elle est une chance : celle d’écrire un futur plus vaste, à la hauteur de nos espérances.