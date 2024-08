François Jaquet & Hichem Naar, Qui peut sauver la morale ?

Vous pensez peut-être que la peine de mort est injuste ou que l’avortement est moralement acceptable ? Se pourrait-il que vous vous trompiez ? C’est en tout cas l’avis des « théoriciens de l’erreur ». D’après ces philosophes, tous les jugements moraux sont faux parce qu’ils présupposent à tort l’existence de faits moraux objectifs et non naturels. Face à ce défi nihiliste, le présent ouvrage présente et interroge les principales approches métaéthiques comme autant de tentatives, plus ou moins fructueuses, pour sauver la morale. Les théories examinées combinent invariablement une thèse psychologique (sur la nature des jugements moraux) et une thèse ontologique (sur l’existence d’une réalité morale conforme auxdits présupposés). Dans le style sobre et argumentait qui caractérise la philosophie analytique, cette introduction à la métaéthique entreprend ainsi d’évaluer minutieusement ces théories. Bien que destinée en premier lieu aux enseignants de philosophie ainsi qu’à leurs étudiants, elle se veut accessible à tous ceux qu’intéresse l’éthique.