La revue Littérales en ligne

Créée en 1987 et publiée par les Presses universitaires de Paris Nanterre, Littérales est une revue annuelle consacrée tant à l’étude des textes dans leur matérialité qu’à celle de l’histoire des formes littéraires dans son rapport à l’histoire des idées et réciproquement. La revue s'intéresse à la période qui va du Moyen Âge au XVIIIesiècle et publie principalement des contributions en français.

Elle est désormais intégralement accessible en ligne via OpenEdition à l'adresse :

https://journals.openedition.org/litterales/

—

Derniers numéros affichés :

50 | Pétrarquismes européens (XVIe-XVIIesiècles)…

49 | 2022

« Ces murs sont mon trophée » : commentaires et appropriations des écritures exposées (XVIe-XVIIIe siècles)

48 | 2021

Enjeux didactiques et pédagogiques des formes dialoguées (XVe-XVIIIe siècles)

47 | 2020

Dossiers génétiques de la première modernité

46 | 2019

Sade : roman et philosophie

Tous les numéros…