Lucia Angelino, Laurent Perreau (dir.), "Nous". Perspectives Phénoménologiques en dialogue

Que dit-on lorsque l’on dit « nous »? Qui parle quand un groupe prend la parole? Et comment établit-il une distinction entre ceux dont il parle et ceux dont il s’écarte? Si ces questions reprennent aujourd’hui une forme d’inquiétude et d’urgence, c’est parce que notre expérience semble être à beaucoup d’égards l’expérience d’une rivalité plutôt que celle d’un « vivre ensemble ». Comment, dès lors, penser une telle ambivalence? Et quelles implications doit-on en tirer?

Éclairer les ambiguïtés définitionnelles du « nous », s’interroger sur les tensions qu’elles révèlent, telle est l’ambition de ce volume collectif. D’où l’utilité de procéder à une histoire des idées et à une histoire des mots pour nous placer en situation de mieux mettre en perspective les ressources conceptuelles que nous offrent les figures majeures de la tradition phénoménologique pour repenser le « nous », tout en tenant compte, en même temps, des apports critiques venus d’autres traditions comme la déconstruction (Jacques Derrida), l’écoféminisme (Val Plumwood et Karen Warren), l’épistémologie féministe (Donna Haraway), la sociologie (Georg Simmel et Ferdinand Tönnies), la théologie (Albert Schweitzer), l’herméneutique (Hans-Georg Gadamer) ou encore la théorie critique de l’École de Francfort (Axel Honneth). Du Je au Nous, de Nous à Eux, les chemins sont aussi divers que les contributions à ce volume.

Ont contribué à ce volume : L. Angelino, B. Bégout, G. Cormann, J.-Cl. Gens, E. Housset D. Legrand, J. Michel, J.-Cl. Monod, L. Perreau, J.-Ph. Pierron, H. Rizk, Cl. Romano, Fr.-D. Sebbah et Cl. Serban.