Jacob Rogozinski, Inhospitalité

Accueillir ? Ne pas accueillir ? Pourquoi l’hospitalité ? Pourquoi l’inhospitalité ? Pourquoi les migrants sont-ils violemment rejetés ? Pourquoi les descendants des immigrés demeurent-ils suspects ?

Dans ce livre, Jacob Rogozinski s’interroge sur l’inhospitalité croissante des nations occidentales. De la philosophie à la psychanalyse, en passant par Kant et Derrida, il examine la crise du corps politique telle qu’on la voit à l’oeuvre dans les démocraties modernes, en s’intéressant particulièrement à l’angoisse qu’elle provoque. La xénophobie interdit d’accueillir l’autre comme la chair de ma chair et ainsi d’accéder à une communauté universelle des vivants et de la Terre. Or, une véritable hospitalité n’est possible qu’en surmontant les fantasmes qui nous hantent, et en envisageant la rencontre de l’étranger comme une promesse et non une menace. Un livre important pour éclairer un monde où le rejet de l’hospitalité est plus intense que jamais.

Professeur à la faculté de philosophie de Strasbourg, Jacob Rogozinski est l’auteur de nombreux ouvrages sur Kant, Artaud, Derrida et récemment de Moïse l’insurgé, aux Éditions du Cerf.

—

On peut lire sur nonfiction un article sur cet ouvrage :

"Logiques de la xénophobie", par Yoann Colin (en ligne le 4 juillet 2024).