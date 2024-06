Roman hongrois le plus célèbre, Les Garçons de la rue Pál est l'histoire d'une " guerre ", entre deux bandes d'enfants, à Budapest, à la fin du XIXe siècle. L'affrontement oppose les garçons de la rue Pál, conduits par le sage János Boka, et la bande des Chemises Pourpres, dirigée par le charismatique Feri Áts. L'enjeu est un terrain vague, situé sur la rue Pál, dont les Chemises Pourpres ont décidé de s'emparer par la force.

Après une série de provocations et d'escarmouches, dans chacun des deux camps la bataille décisive s'organise, avec tout le sérieux dont les enfants sont capables quand ils jouent. Loyauté, trahison, espionnage, stratégie, course à l'armement, héroïsme : rien ne distingue ce conflit entre enfants d'un conflit à échelle réelle, entre nations. En se tenant à la fois du côté de la guerre et du côté du jeu, ce roman bouleversant met à nu les ressorts de toute guerre, jusqu'à l'absurdité, jusqu'au drame.

Classique de la littérature européenne et chef-d'oeuvre de Ferenc Molnár, Les Garçons de la rue Pál bénéficie enfin d'une nouvelle traduction française, par Sophie Képès. Ferenc Molnár est né en 1878 à Budapest, dans l'empire austro-hongrois. Il a été journaliste et correspondant de guerre. Réfugié en Suisse pour échapper aux persécutions nazies contre les juifs, il a émigré aux Etats-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale.

Auteur de théâtre prolifique, et de plusieurs romans, il a souvent été adapté au cinéma. Les Garçons de la rue Pál (1906) reste son oeuvre la plus connue. Il est mort en 1952 à New York.