Regards d'écrivains sur Proust

Pour célébrer en 1963 les cinquante ans de cet événement littéraire, la RTF et son directeur des programmes de l'époque, Pierre de Boisdeffre, proposait une quinzaine dédiée à l'auteur "du plus grand massif romanesque de l'histoire littéraire". La série "Proust aujourd'hui" invitait huit auteurs à répondre à cette question :“Quelle est la leçon de Proust pour un écrivain ?” Un exercice sous forme d'hommage au "plus grand romancier traditionnaliste et le plus audacieux des novateurs" auquel se sont prêtés au cours d'entretiens d'une quinzaine de minutes, Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René des Forêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute et Philippe Sollers. Ces huit brefs podcasts sont désormais accessibles sur le portail de RadioFrance.