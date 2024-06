Association d'études sur la Renaissance, l'Humanisme et la Réforme

Le site internet de l'Association RHR (Renaissance, Humanisme, Réforme) est désormais accessible sur la plateforme Hypothèses, à l'adresse suivante:

https://rhr16.hypotheses.org/

Le carnet de recherches de l'Association d'étude de la Renaissance, l'humanisme et la Réforme, créée en 1975, est le lieu où elle communique sur ses activités, informe ses membres et toutes les personnes intéressées des opportunités qu’elle offre de publier dans la revue et participer à ses colloques et tables rondes organisés seuls ou en collaboration avec d’autres institutions nationales et internationales. Plus largement, elle est un point de rencontre et d'accès à des ressources variées. Le carnet se présente sous la forme d'articles d'actualité sur sa page d'accueil, complétés par des pages thématiques et des pages d'accès à des ressources créées au sein de l'association.

The research blog of the Association d'étude de la Renaissance, l'humanisme et la Réforme is the access point to know about its activities, publications, events and resources. Its objective is also to give access to documents, information and resources of interest for its members. The blog offers blog entries focusing on recent news, as well as pages giving access to resources as well as information on the life of the association.