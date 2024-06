Théâtres contemporains de la naissance et poétiques de l'accouchement (revue Percées, n° 10)

Revue Percées – Explorations en arts vivants, n° 10

« Théâtres contemporains de la naissance et poétiques de l'accouchement »

Direction de la revue: Sandrine Le Pors et Amandine Mercier

Résumé: Du désir complexe de la maternité au refus d’enfanter, en passant par les liens ténus entre la naissance et la mort, jusqu’aux fictions constituantes de la mise au monde, ce numéro interroge les modalités de représentation de l’accouchement et du post-accouchement, les démarches et les formes pour dire, montrer, mettre en scène les théâtres multiples de la naissance sur les scènes contemporaines.

Sommaire :

I) Dossier

- Un théâtre de vie et de mort : enjeux poétiques et politiques des représentations de la grossesse et de l'accouchement

par Sandrine Le Pors et Amandine Mercier

- « Qui parle? / Moi, dedans » : haptonomie et dialogues avec le fœtus dans Bouli année zéro par Iris Carré-Dréan

- « La partie la plus difficile » : le désir de reproduction comme chimère dans Earthbound de Marta Cuscunà par Francesca Di Fazio

- Périnatalités, accouchements et maternités dans Bercer l’enfant manquant : mise en récit et en dialogue des devenirs-mères par le motif de l’enfant manquant, incréé, non né par Amandine Mercier

- L’accouchement au cœur du monde : le care dans la pièce Venir au monde d’Anne-Marie Olivier par Esther Laforce

- (Re)naître de sa marionnette : corporéités en crise par les gestes de la mort par Oriane Maubert

- Poésies de la naissance dans les spectacles de Joël Pommerat

par Cécile Auzolle

- Fictions constituantes de la naissance et origines paléolithiques de l’art sur la scène contemporaine par Victor Thimonier



II) Documents :

- La grande ourse ou comment accoucher de son moi profond

par Penda Diouf

- Gros par Sylvain Levey

- Stimuler l’écriture : kit dramatique d’assistance à la procréation

par Sandrine Le Pors

- Rouge est la couleur : donner corps, voix et images aux grossesses arrêtées par Shirley Niclais

- Ritualités créatives : la gestation en exploration par Carolane Sanchez

- Échographies esthétiques des territoires de l’accouchant et du naissant dans les arts aux XXe et XXIe siècles par Sandrine Le Pors et Amandine Mercier.

_

Percées – Explorations en arts vivants est une revue savante francophone dédiée aux arts vivants. Les champs du théâtre, de la danse, du cirque, de la performance et des pratiques artistiques interdisciplinaires y sont réfléchis sous différents éclairages théoriques. Cette pluralité des approches permet la saisie composite d’enjeux liés aux phénomènes, aux processus, aux œuvres ou aux expériences de réception. Accordant une place importante à l’histoire contemporaine ainsi qu’à la recherche-création, la revue favorise un effritement des frontières épistémologiques et met de l’avant la porosité, les frottements et mises en écho des systèmes de pensée.