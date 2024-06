Siegfried Kracauer, L’Ornement de la masse

Traduit de l’allemand par Sabine Cornille. Préface d’Olivier Agard. Texte édité par Olivier Agard et Philippe Despoix.

Figure importante mais inclassable de l’histoire intellectuelle du XXe siècle en Allemagne, Siegfried Kracauer (1889-1966) fut quelque peu occulté par les penseurs de sa génération avec lesquels il était en relation comme Ernst Bloch, Theodor W. Adorno ou Walter Benjamin. Pourtant, loin d’être un épigone de ce qu’on appellera plus tard l’« École de Francfort », Kracauer anticipe largement les analyses de Adorno et Horkheimer sur la « dialectique de la raison », c’est-à-dire le diagnostic d’un basculement de la rationalité dans la barbarie.



Dans ces brillants essais datant de la République de Weimar et, pour l’essentiel, parus dans le « feuilleton » de la Frankfurter Zeitung, Siegfried Kracauer explore les nouveaux phénomènes culturels : les spectacles de variétés, les revues de girls où les corps servent d’ornements mobiles, les « bestsellers », le roman policier, le cinéma… Il s’en saisit pour réfléchir sur les ambivalences de la modernité, porteuse d’une promesse d’émancipation, mais aussi lourde de menaces de régression, comme en témoignera l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933.



Méfiante envers les cadres théoriques trop rigides, qui barrent l’accès aux phénomènes, la pensée singulière de Kracauer se construit dans une confrontation directe et sensible avec la culture urbaine et ses formes culturelles : c’est en partant des « manifestations discrètes de surface » qu’il devient selon lui possible de déterminer le « lieu qu’une époque occupe dans le processus historique ».



Cet ouvrage constitue une des premières analyses lucides de la culture de masse.

Table des matières :

Avant-propos. Siegfried Kracauer, phénoménologue de la crise moderne, par Olivier Agard

INTRODUCTION : GÉOMÉTRIE NATURELLE

Le garçon et le taureau

Deux surfaces

Analyse d’un plan de ville

OBJETS EXTERNES ET INTERNES

La photographie.

Le voyage et la danse

L’ornement de la masse

Les livres à succès et leur public

La biographie – forme d’art néo-bourgeoise

Révolte des couches moyennes

Ceux qui attendent

CONSTRUCTIONS

Le groupe porteur de l’idée

Le hall d’hôtel

PERSPECTIVES

La Bible en allemand

Catholicisme et relativisme

La crise de la science

Georg Simmel

Les écrits de Walter Benjamin

Franz Kafka

CINÉMA

Monde du calico

Les petites vendeuses vont au cinéma

Cinéma 1928

Culte de la distraction

ACCORD FINAL : POINT DE CONVERGENCE

Ennui

Adieu au passage des Tilleuls