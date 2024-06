Denis Gombert, Le Sport. Anthologie littéraire de Homère à Blondin

Paris accueillera les Jeux Olympiques, du 26 juillet au 11 août 2024. La collection Bouquins célèbre cet événement mondial en publiant la première grande anthologie consacrée au sport.

À travers quelque cent soixante-dix textes, ce volume célèbre le sport dans toute sa diversité et montre comment l’exploit physique est toujours consacré par le récit littéraire qui le transmet. Il n’est pas de beau geste sans le poète qui le chante, pas de héros sans narration, pas de record sans témoin. Que seraient les premiers Jeux sans les odes de Pindare ? Le Tour de France sans Antoine Blondin ?

De la perfection du modèle du corps dans l’Antiquité aux tournois du Moyen Âge, de l’homme de la Renaissance prenant plaisir au jeu à celui des Lumières mesurant la performance, du sportif né à l’ère industrielle au champion médiatisé de l’époque contemporaine, le sport n’a cessé de s’inventer, dans les techniques, les pratiques, mais aussi dans l’art. Il offre une très riche matière qui a inspiré, à toutes les époques, les meilleurs auteurs : par la puissance de l’écrit, ils en ont construit la légende et l’ont hissé au rang des grandes mythologies modernes.

Première anthologie d’une telle ampleur à en retracer le parcours, ce livre révèle le sport pour ce qu’il est : un objet culturel riche et passionnant, le miroir de nos civilisations.