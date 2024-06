Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire

Une bonne histoire, aujourd’hui encore, c’est souvent l’histoire d’un mec qui fait des trucs. Et si ça peut être un peu violent, si ça peut inclure de la viande, une carabine et des lances, c’est mieux... »

Mais quelle place accorde-t-on dans ces histoires aux personnages féminins et à la représentation de leur corps ? Alice Zeniter déconstruit le modèle du héros et révèle la manière dont on façonne les grands récits depuis l’Antiquité. De la littérature au discours politique, elle nous raconte avec humour et lucidité les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction.

Extraits

« Nous avançons sur des lignes de texte là où nous croyons voir du réel ». (p. 12)

« Nous sommes pris en permanence dans une lutte textuelle » « auquel cas la sémiologie, la narratologie ou la linguistique devraient être considérés comme des outils de première nécessité. Je ne comprends pas pourquoi on les laisse derrière les murs de l’université, en estimant que ces disciplines n’intéressent que les quelques chercheurs qui mènent leurs travaux dans ces domaines. » même : des sports de combat. » (p. 13)

