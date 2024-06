Robert Merle, Week-end à Zuydcoote

Récompensé par le Prix Goncourt, ce magnifique roman historique présente le quotidien d'un groupe de soldats français pris au piège dans la poche de Dunkerque, après la déroute franco-britannique au printemps 1940. Robert Merle fait partager au lecteur l'angoisse vécue dans cette nasse, les actions héroïques, les lâchetés, la camaraderie... jusqu'au spectaculaire dénouement final. "- ... Enfin, ce qu'on peut dire pour les Anglais, c'est qu'eux au moins, ils embarquent leurs hommes, tandis que du côté français !...

En principe, ça se passe à Dunkerque et à Malo, mais jusqu'ici au compte-gouttes et seulement par unités constituées. Il ajouta au bout d'un moment : - Ce qui nous exclut, bien entendu. Il ne se passa rien de notable dans la minute qui suivit. Alexandre avait ses deux grosses mains croisées sur les genoux. Il était penché en avant et il attendait que Maillat eût fini de boire pour prendre son quart et se servir à son tour.

Dhéry décroisa ses jambes et les recroisa et cela prit un certain temps, parce que ses cuisses étaient très grosses et qu'elles glissaient difficilement l'une sur l'autre. On ne voyait pas ses yeux derrière ses lunettes. Pierson avait posé son quart à côté de lui à terre."

