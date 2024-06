2 bourses postdoctorales (24 mois), Université catholique de Louvain & Université Libre de Bruxelles

1) Bourse de post-doctorat à temps plein (Postdoctoral fellowship-Mobilité IN) de deux ans, UCLouvain

PROJET PDR « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque (1870-1939): Pour une approche multilatérale et non-hiérarchisée des transferts culturels »

Dans le cadre du programme de recherche PDR financé par le Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS belge « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque: Pour une approche multilatérale et non-hiérarchisée des transferts culturels » et dirigé par les Prof. Petra James (Université Libre de Bruxelles, ULB) et Hubert Roland (Université catholique de Louvain)

À l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) à Louvain-la-Neuve

Le projet de recherche interuniversitaire est ancré dans les instituts et centres de recherche suivants :

Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL-UCLouvain) ; Centre de recherche Écriture, Création et Représentation : Littératures et Arts de la scène (ECR).

Modernitas : Maison des Sciences Humaines (MSH-ULB)

Description du projet

Le ou la candidat·e retenu·e mènera une recherche post-doctorale financée par le programme PDR « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque ».

Le projet s’entend comme une contribution inédite à l’historiographie des transferts culturels et à l’étude des réseaux intellectuels de médiation en Europe entre 1870 et 1939. Le choix d’un modèle d’analyse en triangle, déjà prôné en lien avec un paradigme France-Allemagne-Russie, sera révisé en profondeur en fonction d’une dimension transrégionale dont l’importance est devenue fondamentale dans notre champ de recherche. L’originalité de notre projet consiste en sa dimension « asymétrique » à travers une comparaison entre entités dites « nationales » et « régionales », une méthode de recherche que nous estimons à même de cerner la réalité des transferts et de la médiation de manière plus précise.

Le triangle « Belgique – Bohême – pays de langues allemandes » brasse dans un même mouvement des lieux qui ont évolué entre identités régionales, multiethniques et/ou nationales au cours de la période étudiée. Elle reflète ainsi la thématique (ultra)contemporaine des appartenances multiples et en apparence contradictoires, de même que des continuités et ruptures induites par les transferts. Le projet contient trois objectifs majeurs : 1. Collecte de données, constitution d’une base de données et son exploitation. 2. un renouvellement méthodologique et épistémologique des études de transfert via le cas d’étude des figures des médiatrices et médiateurs tchécophones et germanophones de la littérature Belge moderniste. 3. Contribution au renouvellement de l’historiographie des littératures européennes.

Description du poste et de la fonction

Ce mandat de recherche sera conduit à l’UCLouvain, sur le campus de Louvain-la-Neuve, pour une durée de 2 ans (date d’entrée en fonction : 1er octobre 2024) sous la direction des Prof. Hubert Roland (UCLouvain) et Petra James (ULB).

Il sera mené en étroite collaboration avec l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) et son Centre de recherche Écriture, Création et Représentation : Littératures et Arts de la scène (ECR), de même qu’avec le centre de recherches Modernitas de l’ULB.

Le poste correspond à une fellowship de type postdoctoral, exonérée d’impôts et assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés, selon les barèmes en vigueur à l’UCLouvain : Docteur avec thèse avec maximum 6 années d’ancienneté après la thèse au 1er octobre 2024 : « ancienneté 0 » (B 71/UE), ou « 2 » (B 73/UE), « 4 » (B 75/UE) ou « 6 » (B 77/UE). La personne sera en « situation de mobilité internationale », c’est-à-dire qu’elle n’aura pas résidé ou exercé son activité principale (emploi, études, etc.) en Belgique pendant plus de 24 mois au cours des 3 dernières années qui précèdent la période d’octroi de la bourse.

Le ou la candidat·e retenu·e se consacrera entièrement à la dynamique et à la mise en pratique concrète du projet de l’équipe de recherche et de sa logistique, et ce en étroite collaboration avec les promoteurs du projet PDR: ateliers, séminaires, congrès internationaux, publications et projets culturels prévus dans le projet ainsi que l’élaboration d’une base de données qui s’appuiera sur des contributions des divers membres. Ses propres travaux de recherche trouveront également à s’intégrer dans le cadre de ce programme.

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) pour le post-doc à l'UCLouvain travaillera sur la réception des auteurs belges (écrivant en français ou en néerlandais) dans les pays et régions germanophones, dans le contexte multilatéral de ces échanges et transferts, en considérant notamment l'Europe de l'Est et l'espace tchécophone. La réception allemande et autrichienne d'auteurs belges tels qu'Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach et Georges Eekhoud sera étudiée sous l'angle du dialogue entre les critiques tchèques (F. X. Šalda, S. K. Neumann, Otokar Fischer) et les critiques et auteurs allemands tels que Stefan Zweig, Johannes Schlaf, etc. Une attention particulière sera accordée aux revues culturelles et littéraires, ainsi qu'aux femmes autrices et médiatrices, telles que Marie Gevers et sa traductrice allemande Eva Rechel-Mertens.

Diplôme requis et compétences principales

Doctorat en sciences humaines dans le domaine des Langues et Littératures Modernes à orientation germanique (allemand) et comparée, éventuellement en histoire ou en histoire de l’art et civilisations.

Une excellente connaissance de l’allemand est requise, de même que de l’anglais comme langue internationale de communication orale et écrite pour les travaux de recherche. La connaissance complémentaire du tchèque constituerait un atout décisif. Une connaissance passive (lecture) du français et/ou du néerlandais faciliterait également les travaux. À compétences égales, une bonne connaissance du français sera également valorisée.

Procédure et délais de candidature et de sélection

Les candidat·es sont invité·es à soumettre leur candidature sous format électronique à hubert.roland@uclouvain.be et petra.james@ulb.be pour le 12 juillet 2024. Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2024.

Le dossier de candidature (à rédiger en allemand, en français ou en anglais) contiendra les documents suivants :

Un CV avec liste de publications (comprenant une copie du titre de docteur).

Une lettre de motivation (ca. 2 p.) dans laquelle le/la candidat·e développera notamment son intérêt pour le thème et sa vision du projet de recherche.

Une copie pdf de la thèse et de publications éventuelles pouvant attester de l’adéquation du/de la candidat·e au profil recherché pour le projet.

Sur base de ces documents, les candidat·es seront sélectionné·es pour un entretien en distanciel. Une réponse définitive sera donnée vers le 15 juillet 2024 au plus tard.

2) Appel à candidature pour une bourse de post-doctorat (Modernitas, Université Libre de Bruxelles - INCAL - ECR)

En partenariat avec Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) et le Centre de recherche Écriture, Création et Représentation : Littératures et Arts de la scène (ECR)

Postulez à l'appel à candidature pour bénéficier de la bourse post-doctorale de deux ans dans le cadre d'un projet PDR « La Belgique "lue" en allemand et en tchèque: Pour une approche multilatérale et non-hiérarchisée des transferts culturels »

Dans le cadre du programme de recherche PDR financé par le Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS belge « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque: Pour une approche multilatérale et non-hiérarchisée des transferts culturels » et dirigé par les Prof. Petra James (promotrice principale, Université Libre de Bruxelles, ULB) et Hubert Roland (Université catholique de Louvain)

Le projet de recherche interuniversitaire est ancré dans les instituts et centres de recherche suivants :

MODERNITAS : Maison des Sciences Humaines (MSH-ULB), Université libre de Bruxelles

Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) ; Centre de recherche Écriture, Création et Représentation Littératures et Arts de la scène (ECR).

Description du projet :

Le ou la candidat·e retenu·e mènera une recherche post-doctorale financée par le programme PDR « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque ». Le projet s’entend comme une contribution inédite à l’historiographie des transferts culturels et à l’étude des réseaux intellectuels de médiation en Europe entre 1870 et 1939. Le choix d’un modèle d’analyse en triangle déjà prôné en lien avec un paradigme France-Allemagne-Russie sera révisé en profondeur en fonction d’une dimension transrégionale dont l’importance est devenue fondamentale depuis dans notre champ de recherche. L’originalité de notre projet consiste en sa dimension « asymétrique » à travers une comparaison entre entités dites « nationales » et « régionales », une méthode de recherche que nous estimons à même de cerner la réalité des transferts et de la médiation de manière plus précise. Le triangle « Belgique – Bohême – pays de langues allemandes » brasse dans un même mouvement des lieux qui ont évolué entre identités régionales, multiethniques et/ou nationales au cours de la période étudiée. Elle reflète ainsi la thématique (ultra-)contemporaine des appartenances multiples et en apparence contradictoires, de même que des continuités et ruptures induites par les transferts. Le projet contient trois objectifs majeurs : 1. Collecte de données, constitution de la base de données et son exploitation. 2. un renouvellement méthodologique et épistémologique des études de transfert via le cas d’étude des figures des médiatrices et médiateurs tchécophones et germanophones de la littérature Belge moderniste. 3. Contribution au renouvellement de l’historiographie des littératures européennes.

Description du poste et de la fonction :

Ce mandat de recherche, conçu comme partie intégrante du projet « La Belgique ‘lue’ en allemand et en tchèque », sera conduit à l’ULB, sur le campus de l’ULB à Bruxelles, pour une durée de 2 ans (date d’entrée en fonction : 1er octobre 2024) sous la direction des Prof. Petra James (ULB) et Hubert Roland (UCLouvain).

Il sera mené en étroite collaboration avec Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) ; Centre de recherche Écriture, Création et Représentation : Littératures et Arts de la scène (ECR) de l’Université Louvain-la-Neuve. Le poste correspond à une fellowship de type Post Doc. Le ou la candidat·e retenu.e se consacrera entièrement à la conception et la mise en pratique concrète de la dynamique collective du projet de l’équipe de recherche et de sa logistique, et ce en étroite collaboration avec les promoteurs du projet PDR: ateliers, séminaires, congrès internationaux, publications et projets culturels prévus dans le projet ainsi que l’élaboration d’une véritable base de données qui s’appuiera sur des contributions des divers membres. Ses propres travaux de recherche trouveront également à s’intégrer dans le cadre de ce programme.

La candidate/ le candidat sélectionné pour le post-doc à l’ULB travaillera sur la réception des auteurs belges en Bohême dans la perspective du dialogue critique avec la réception allemande. En effet, la réception tchèque des auteurs belges, comme Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenabach ou Georges Eekhoud doit être étudiée en tant que dialogue des critiques tchèques (F. X. Šalda, S. K. Neumann, Otokar Fischer) avec des critiques et auteurs allemands, tels que Stefan Zweig, Emmanuel Schlaf etc. Cette dimension de la réception de la littérature belge en Bohême a été jusque-là sous-étudiée. Un intérêt particulier sera également donné aux revues régionales (en dialogue avec le projet FER de Petra James) et aux médiatrices féminines. Le travail sur les médiatrices débutera en se concentrant sur Renáta Tyršová, Eliška Krásnohorská, Pavla Buzková, Pavla Maternová, Marie Kalašová. Toutes ces médiatrices jouaient un rôle important dans les discussions sur le modernisme belge en Bohême et leur rôle reste toujours sous-étudié.

Diplôme requis et compétences principales :

Doctorat en sciences humaines dans le domaine des Langues et Littératures Modernes à orientation littéraire, slave et comparée ou éventuellement en histoire ou en histoire d’art, spécialisé en Europe centrale. Une excellente connaissance du tchèque et bonne connaissance de l’allemand est requise, de même que de l’anglais comme langue internationale de communication orale et écrite pour les travaux de recherche. La connaissance passive du français (lecture) est également nécessaire.

Procédure et délais de candidature et de sélection :

Les candidat·es sont invité·es à soumettre leur candidature sous format électronique à petra.james@ulb.be ET hubert.roland@uclouvain.be pour le 12 juillet 2024. Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2022.

Le dossier de candidature (à rédiger en anglais, en français, en tchèque ou en allemand) contiendra les documents suivants :

Un CV avec liste de publications (comprenant une copie du titre de docteur).

Une lettre de motivation (2 à 3 pages) dans laquelle le/la candidat·e développera notamment son intérêt pour le thème et sa vision du projet de recherche.

Une copie pdf de la thèse et de publications éventuelles pouvant attester de l’adéquation du/de la candidat·e au profil recherché pour le projet.

Sur base de ces documents, les candidat·es seront sélectionné·es pour un entretien en distanciel. Une réponse définitive sera donnée au plus tard le 15 juillet 2024.

L’ULB, via son plan d’action en matière de politique de genre, entend promouvoir l’égalité des genres en veillant à l’égalité des chances.

Des renseignements complémentaires éventuels peuvent être obtenus directement auprès des deux responsables du projet.