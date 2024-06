PhiN. Philologie im Netz, n° 97/2024

Sommaire

Articles

Maria Bentz, Johanna von der Fecht, Anina Ariane Karch, Tilmann Köppe, Antonia Luiking, Isabell Schwartze, Jelal Sedo:

Was fragt man sich, wenn es spannend ist? Eine Annotationsstudie zur Fragenstruktur spannender Narrationen [1–22]

Lara Maria Bitter:

Spatriati – Mario Desiati e la crisi giovanile nella patria dell'olmo [23–36]

Katharina Fürholzer:

Fady Joudah and the Reintegration of the Disintegrated Bodies of Displacement [37–50]

Marina Ortrud Hertrampf:

Mütter und Töchter oder der gescheiterte Emanzipationskampf einer "juifemme": Karine Tuils Du sexe féminin (2002) [51–63]

Herle-Christin Jessen:

Was die Kunst der Gesellschaft ist Fiktion und '(Meta-)Fiktionalitätskompetenz' in Roberto Bolaños Kurzgeschichte El policía de las ratas (2003) [64–81]

Katerina Karakassi:

Gefälschte Originale und originäre Fälschungen. Thomas Bernhard und George Perec [82–94]

Sascha Resch:

Mandragola und Clizia aus der Perspektive der digitalen Netzwerkanalyse [95–111]

Shevek K. Selbert:

Autobiographisches Wiedererzählen in Max Frischs frühesten Texten. Vergleich der zwei Versionen von "Was bin ich?" (1932) [112–125]

Forum

Martin Bartelmus:

Was ist eigentlich ein Ding? Zu Traian-Ioan Geanăs Dissertation über Gegenstandslyrik [126–135]

Comptes rendus



Sonja Asal:

Isabelle Tremblay (Hg.) (2019): Les Lumières catholiques et le roman français. Liverpool: Oxford University Studies in the Enlightenment / Liverpool University Press. [136–141]

Teresa Cordero Villar:

Fernando Nina (Hg.) (2023): Lateinamerikanische Literaturtheorie. Modellanalysen am Beispiel von Pablo Palacio: "La doble y ùnica mujer" und José María Arguedas: "El sueño del Pongo". Berlin: Walter Frey. [142–145]

Volker C. Dörr:

Norbert Mecklenburg (2023): Deutsch-türkischer Divan. Fragen und Antworten eines literaturwissenschaftlichen Gastarbeiters. München: Iudicium Verlag. [146–148]

Daniela Henke:

Sabrina Huber (2023): Überwachung in der Gegenwart. Fiktionale und faktuale Erzählungen, Narrative und ihre Perspektiven. Berlin/Boston: De Gruyter. [149–151]

Gideon Stiening:

Lore Knapp (2022): Empirismus und Ästhetik. Zur deutschsprachigen Rezeption von Hume, Hutcheson, Home und Burke im 18. Jahrhundert. Berlin, Boston: De Gruyter. [152–154]

