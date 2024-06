Contractuel.le en Culture et Communication et PPP (IUT de Créteil-Vitry)

Contractuel.le en Culture et Communication et PPP

BUT Génie électrique et informatique industrielle, 1re et 2e années

IUT de Créteil-Vitry

Le département GEII (Génie électrique et informatique industrielle) de l’IUT de Créteil-Vitry recrute pour l’année universitaire 2024-20235, un.e contractuel.le pour intervenir en 1re et 2e années de BUT dans les enseignements de Culture et communication et PPP (Projet personnel et professionnel).

L'enseignant.e recruté.e assurera 384 HETD.

Elle/il aura de préférence une expérience solide de l’enseignement secondaire et si possible en BTS.

_

Programme du Bachelor universitaire de Technologie en GEII 1 :

- Culture et communication : adapter son message écrit ou oral aux caractéristiques des publics et à leurs attentes, analyser et utiliser des supports variés, rédiger des documents courts (note, courrier…) et longs (rapports, dossiers…), concevoir des supports de préentation orale (diaporama, poster…), utiliser un logiciel de traitement de textes, mener une recherche documentaire, travailler en équipe, renforcer ses compétences linguistiques (syntaxe, orthographe)…

- PPP : adopter une démarche réflexive pour définir ses savoir-faire et qualités, s’approprier la formation, découvrir les domaines professionnels, analyser les caractéristiques des métiers, justifier le choix des parcours de sa spécialité, préparer son stage ou son alternance, mener une veille professionnelle ou technique, dialoguer avec des professionnels…

Programme du BUT GEII 2 :

- Culture et communication : approfondissement des objets d’étude des 1re année + réaliser une synthèse de documents, rédiger un texte argumentatif complexe, présenter des exposés thématiques longs à l’oral…

- PPP : préparer le stage de fin d’année, mettre à jour son CV, formuler ses attentes et ses acquis, réussir un entretien de recrutement, exposer ses compétences, valoriser son image professionnelle en ligne…

_

Lieu : IUT de Créteil-Vitry - 61 Av. du Général de Gaulle, 94010 Créteil – Métro Créteil-Université (ligne 8).

Candidature : adressez votre CV et lettre de candidature à aurelie.briquet@u-pec.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 10 juillet 2024