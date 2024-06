Jean Baudrillard, Simulacres et simulation

Dans cet essai, Jean Baudrillard promène un œil critique sur les artefacts du monde contemporain. Des parcs d’attractions californiens et de leur promesse de ressusciter l’enfance au Forum des Halles parisien, « sarcophage de la marchandise », en passant par des prouesses biotechnologiques comme le clonage, l’auteur questionne notre rapport à la reproduction tous azimuts des images et des choses. Il entrevoit alors un nouveau régime des simulacres dans lequel le réel n’a pas fini d’être aboli.

« Cette course au réel et à l’hallucination réaliste est sans issue car, quand un objet est exactement semblable à un autre, il ne l’est pas exactement, il l’est un peu plus. Il n’y a jamais de similitude, pas plus qu’il n’y a d’exactitude. Ce qui est exact est déjà trop exact, seul est exact ce qui s’approche de la vérité sans y prétendre ».

Feuilleter le livre…