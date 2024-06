Poste d’ATER à mi-temps en philosophie des sciences (université de Caen)

Recrutement d'un poste d’ATER à mi-temps en philosophie des sciences

UR Identité et Subjectivité, université de Caen

Le département de philosophie et l'UR Identité et Subjectivité de l'université de Caen recrutent pour l'année 2024-2025 un demi-ATER en philosophie des sciences.

Date limite de candidature sur ALTAIR (Galaxie) : 1er juillet 2024.

I. PROFIL ENSEIGNEMENT :

La personne recrutée devra assurer des cours de philosophie des sciences, de logique et de philosophie générale en licence, et pour la préparation à l’agrégation et au CAPES de philosophie.

II. PROFIL RECHERCHÉ :

La personne recrutée devra inscrire ses recherches doctorales ou post-doctorales dans l’un des trois axes de l’UR 2129 Identité et Subjectivité (consultables à l’adresse : https://identite-subjectivite.unicaen.fr/axes-de-recherche/). Elle s’engage à participer aux activités de l’unité de recherche, en étant notamment présente au séminaire commun de l’unité de recherche et à la master class de philosophie des sciences organisée en avril 2025.