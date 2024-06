Imaginaire et vie quotidienne (Montpellier)

Appel à contributions pour la 6ème édition du colloque "Imaginaire et vie quotidienne"

Le Laboratoire d’Études Interdisciplinaires sur le Réel et les Imaginaires Sociaux (LEIRIS), organise la 6ème édition du colloque international « Imaginaire et vie quotidienne » le 27 septembre 2024 à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, consacré aux thématiques suivantes : connaissances, figurations, émotionnel.

Si les sciences humaines et sociales reconnaissent désormais que nos sociétés se constituent aussi à partir des représentations, symboles et sentiments présidant aux actions individuelles et collectives, il apparaît nécessaire d’étudier les diverses manières dont l’imaginaire social s’actualise, se concrétise et opère au sein de l’existence ordinaire et d’examiner dans quelle mesure la phénoménalité du vécu et des formes esthétiques participent à la « construction sociale de la réalité ». Il s’agit notamment de rendre compte de la vitalité des mythes, des narrations, des images qui irriguent nos manières d’être ensemble au quotidien.

Avec l’objectif de faciliter les échanges et les contacts entre chercheurs français et internationaux, la sixième édition de cet événement scientifique interdisciplinaire a pour intention d’interroger les diverses formes sociales et les pratiques quotidiennes propres à la culture contemporaine. Comment ces dernières déterminent les imaginaires sociaux à partir du partage de sensibilités culturelles, d’esthétiques sociales et de socialités particulières. L’imaginaire social contemporain se constitue à partir d’un réservoir socio-esthétique qu’il est possible d’explorer à travers diverses perspectives de la vie quotidienne : l’espace urbain, les mythes et les rites, la politique, l’activisme et le militantisme, les cultures mainstream et subcultures clandestines, la vie numérique et les pratiques en ligne…

Un ensemble d’éléments qui constitue une sensibilité collective distincte et produit une « esthétique sociale » à comprendre comme modalité de diffusion des affects, comme formation d’un imaginaire toujours en mutation, ou encore comme catégorie de représentations fondatrices de l’existence sociale. Il s’agit de contribuer à la recherche des structures autant que des épiphénomènes d’une réalité quotidienne en mutation. Il s’agit encore de questionner les formes qui s’incarnent dans des figurations et des archétypes du quotidien. La socialité qui est toujours mouvante et en construction, structure le vécu d’où émerge l’imaginaire en action. Il s’agit enfin de penser les manières dont le quotidien et l’imaginaire contribuent à une réflexion phénoménologique capable de produire une pensée ouverte sur la multiplicité des formes et des figurations sociales et d’examiner les représentations à travers un kaléidoscope d’expressions collectives émanant de l’être-au-monde contemporain.

Dans l’idée de contribuer collectivement à une sociologie des profondeurs et à l’exploration de l’imaginaire dans les sciences sociales, ce colloque reste ouvert à d’autres pistes qui explorent la vie quotidienne : Arts et Littératures, Corporéités, Cultures et styles de vie, Épistémologie, Espace urbain et Architecture, Effervescences, Images et cultures visuelles, Médiatisation, Mythes et figures, Nouvelles technologies et socialités numériques, Phénoménologie sociale.

—

Les contributions, en français, devront parvenir par e-mail à l’adresse laboleiris@gmail.com avant le 10 aout 2024 aux formats .doc ou .pdf. Elles devront comprendre obligatoirement les modalités suivantes :

• Le titre de la communication

• Nom, prénom, bio et coordonnées (adresse électronique, fonctions) du communicant principal

• Un résumé de la communication ne comprenant pas plus de 4000 signes, espaces compris.

Les textes seront soumis à une sélection par le comité et une réponse sera donnée avant la fin du mois du mois d’août. Le colloque sera uniquement en présentiel.

—

Bibliographie sélective

Bachelard, G., La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1965.

Berger P., Luckmann Th., La construction sociale de la réalité, A. Colin, Paris, 1986.

Caillois R., Approches de l’imaginaire, Gallimard, Paris, 1970.

Damasio A.R., L’ordre étrange des choses : la vie, les émotions et la fabrique de la culture, Odile Jacob, Paris, 2017.

Durand G., Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris, 1969.

Durand G., Introduction à la mythodologie : mythes et sociétés, Albin Michel, Paris, 1996.

Durkheim E., Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), CNRS Éditions, Paris, 2008.

Duvignaud J., La genèse des passions dans la vie sociale, PUF, Paris, 1991.

Jodelet D., Représentations sociales et mondes de vie, Ed. Archives contemporaines, Paris, 2015.

Joron Ph., La vie improductive : Georges Bataille et l’hétérologie sociologique, PULM, Montpellier, 2009.

Kaufmann L, Quere L. (dir.), Les émotions collectives, Ed. EHESS, Paris, 2020.

Le Breton D., Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions, Payot, Paris, 2004.

Legros P., Monneyon F., Renard J.B., Tacussel P., Sociologie de l’imaginaire, Colin, Paris, 2006.

Maffesoli M., La conquête du présent, Desclée de Brouwer, Paris, 1979.

Maffesoli M., La connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive, Librairie des Méridiens, Paris, 1985.

Sansot P., Les formes sensibles de la vie sociale, PUF, Paris, 1986.

Tacussel P., Mythologie des formes sociales, Méridiens Klincksieck, Paris, 1995.

Taylor C., Modern Social Imaginaries, Durham/Londres, Dukes University, 2004.

Weber M., Essai sur la théorie de la science, traduit par J. Freund, Plon, Paris, 1965.

Xiberras M., L’imaginaire, Uppr éditions, 2016.

Comité Scientifique :

Claudia Attimonelli (Bari), Panagiotis Christias (Chypre), Denis Fleurdorge (Montpellier), Cristiane Freitas (Porto Alegre), Ricardo Freitas (Rio de Janeiro), Hélène Houdayer (Montpellier), Florence Kaufmann (Lausanne), Denis Jeffrey (Laval), Amparo Lasen (Madrid), David Le Breton (Strasbourg), Juremir Machado da Silva (Porto Alegre), Anne-Marie Mamontoff (Perpignan), Daniel Gutiérrez Martinez (Mexico), Moisés de Lemos Martins (Braga), Anne Petiau (Paris), Jean-Martin Rabot (Braga), Cintia Fernandes Sanmartin (Rio de Janeiro), Jieun Shin (Pusan), Patrick Tacussel (Montpellier), Apolline Torregrosa (Génève), Mike Tyldesley (Manchester), Martine Xiberras (Montpellier).

Comité d’organisation :

Marianne Celka, Matthjis Gardenier, Philippe Joron, Fabio La Rocca, Vincenzo Susca, Bertrand Vidal