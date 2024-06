Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 55 : "Le partage d'une voix - Jean-Luc Nancy"

Pour les trentième anniversaire, les Cahiers philosophiques de Strasbourg consacrent un numéro à leur cofondateur Jean-Luc Nancy.



En plus de la republication de son premier article – « L’époque de l’espace » –, ce numéro anniversaire accueille les contributions de celles et ceux qui ont été ses amis et « ses disciples » à l’Université de Strasbourg, en Europe et dans le monde.

Histoire et démocratie, déconstruction du christianisme et destin de l'Occident, le corps et la chair, le sens et les sens, contraction du temps et extension de l’espace… les textes réunis par David Espinet et Jacob Rogozinski constituent une formidable occasion de (re)découvrir la diversité, la profondeur et l'humilité de la pensée d’un intellectuel français au rayonnement (toujours) mondial.

Un numéro événement qui offre un regard synthétique sur l’œuvre profuse de Jean-Luc Nancy, sur une pensée « infiniment généreuse » à la surprenante mais évidente contemporanéité.

Mais aussi un regard sensible grâce à des contributeurs qui n’hésitent pas à écrire à la première personne pour évoquer la relation intime, intellectuelle et amicale – toujours vivante malgré la mort – qui les unit à celui dont la philosophie du paradoxe et de l'ouverture est une invitation sans cesse renouvelée « au dialogue, mieux : au polylogue. »

Commander ce numéro

—

Sommaire

David Espinet et Jacob Rogozinski Envoi [Texte intégral]

Jean-Luc Nancy† L’époque de l’espace [Texte intégral]

Valentin Husson L’anastasis de Jean-Luc Nancy [Texte intégral]Jean-Luc Nancy’s Anastasis

Danielle Cohen-Levinas Être en vie [Texte intégral]Je te salue Jean-Luc

Rosaria Caldarone Le toucher de la philosophie [Texte intégral]Jean-Luc NancyThe Touch of Philosophy. Jean-Luc Nancy

Orietta Ombros iToucher la peau fragile du monde [Texte intégral]ContaminationsTouching the Fragile Skin of the World. Contaminations

Bernard Baas La nuit transfigurée [Texte intégral]The Transfigured Night

André Hirt La séparation [Texte intégral]Le romantisme de Jean-Luc Nancy ?The Separation: Jean-Luc Nancy’s Romanticism?

Gérard Bensussan Partage de Nancy [Texte intégral]Démocratie et philosophieSharing of Nancy. Democracy and Philosophy

Sandrine Israel-Jost La pensée du milieu [Texte intégral]The Thought of the Milieu

Juan Carlos Moreno Romo Sans Occident/Occident Sans [Texte intégral]Without the West/The West without

Andrea Potestà La tonalité du sens [Texte intégral]The Tonality of Sense

Élisabeth Rigal Du « sens du sens » qu’il n’y a pas [Texte intégral]On the “Sense of Sense” of Which there is None

Édouard Mehl Le foyer obscur de l’évidence [Texte intégral]The dark focus of the obvious