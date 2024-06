Passages de Paris, n° 25

Littératures de Langue Portugaise et d'autres arts, sous la direction de Sara GRÜNHAGEN

Consacré spécifiquement à la Littérature de Langue Portugaise, ce numéro de la revue Passages de Paris rassemble une série d'articles qui analysent le dialogue constant et varié que les récits produits par les écrivains et les poètes portugais et brésiliens établissent avec d'autres expressions artistiques. Plusieurs auteurs sont revisités dans ce dossier : Cesário Verde, Fernando Pessoa, José Saramago et José Cardoso Pires, dans le contexte portugais, et Mário de Andrade, Cecília Meireles, Clarice Lispector et Manoel de Barros, dans le contexte brésilien.

_

TABLE DES MATIÈRES

Présentation du dossier thématique

Apresentação do dossier temático

Sara GRÜNHAGEN

1. Lectures intermédiales et transmédiales / Leituras intermediáticas e transmediáticas

Mulheres saramaguianas: o ser humano inteiro

Carlos REIS

Questões sobre a adaptação cinematográfica: a transposição da figura do narrador em O Delfim, de José Cardoso Pires

Gabriella MENDES

Pensar com os olhos e com os ouvidos: os sentidos do real na poesia

Raquel BRANDÃO DO SÊRRO

2. Ut musica poesis

A música de Mentira no Banquete de Mário de Andrade

Eugenio LUCOTTI

Quando a poesia ouve a música

Fernando PAIXÃO

Devir-música em Água viva

Pamela ZACHARIAS