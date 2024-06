Fixxion, n° 28 | 2024 : "Déplacements de la fiction ?" (dir. Alison James et Alison Rice)

Sous la direction de Alison James et Alison Rice

Sommaire

Introduction

Alison James et Alison Rice Déplacements de la fiction ?

Études

Annabel L. Kim For Sale: The Personal is Political [Texte intégral]

Antoine Ducoux En relisant Carrère [Texte intégral]

Retour sur la pratique et les effets de l’hybridation générique, de L’adversaire (2000) à Yoga (2020)

Flavien Falantin Psychanalyse de l’exil ou les défis de la fiction dans l’œuvre de Chahdortt Djavann [Texte intégral]

Thomas Conrad Un usage de la fiction en régime factuel [Texte intégral]

Métalepse et fictionnalité dans Fenua de Patrick Deville

Dalila Villella Fictionnaliser la réalité comme instrument politique [Texte intégral]

Une exploration d’Army de Jean-Michel Espitallier et de Procès-verbaux de Marius Loris Rodionoff

Matthew Elbert RodriguezThe Skin of the Past [Texte intégral]Archival Encounter in Marie NDiaye’s Un pas de chat sauvage

Isabelle Bernard Métamorphose du réel dans le roman francophone contemporain [Texte intégral]

Le cas de Nos richesses de Kaouther Adimi

Madeleine Dobie et Olivia C. Harrison Rescripting the fait divers [Texte intégral]

Counternarratives of Race and Migration in Literature and Journalism from the 1970s to the Present

Émile Lévesque-Jalbert Hétérogénèse de la fiction [Texte intégral]

L’injection du réel dans Chimère d’Emmanuelle Pireyre

Marceau Forêt et Ketzali Yulmuk-Bray Nouvelle alliance entre science et fiction [Texte intégral]

Éléments pour une théorie de la fabulation spéculative

Entretien

Ananda Devi et Alison Rice Ananda Devi, “Dépaysement de la fiction” [Texte intégral]

Propos recueillis par Alison Rice

Olivia Rosenthal et Alison James Olivia Rosenthal, “Tout projet commence par un déplacement” [Texte intégral]

Propos recueillis par Alison James

Lola Lafon et Alison JamesE ntretien avec Lola Lafon [Texte intégral]

Propos recueillis par Alison James

(Re)Lire

Mairéad Hanrahan Genet in Displacement [Texte intégral]

Carte blanche

Pia Petersen Mon nom est Yahvé/Dieu/Allah [Texte intégral]